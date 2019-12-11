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Hill: «Щелчком пальцев» — команда Трампа показала, как он разобрался с демократами в стиле «Мстителей»

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Команда Дональда Трампа опубликовала в Twitter видео, на котором президент в образе злодея Таноса из кинофильма «Мстители» одним щелчком пальцев избавляется от демократов, пытающихся объявить ему импичмент. Как сообщает The Hill, комментаторы поспешили напомнить, что в оригинальной картине мгновением позже Таном обнаружил, что потерпел поражение.
Hill: «Щелчком пальцев» — команда Трампа показала, как он разобрался с демократами в стиле «Мстителей»
Reuters

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа изобразил главу Белого дома в виде одного из злодеев вселенной комиксов Marvel, сообщает The Hill.

В видео, появившемся на официальной странице предвыборной кампании действующего президента в Twitter, изображение Трампа вмонтировали в кадры из фильма «Мстители: Финал». В образе Таноса, который, по сюжету картины, хочет уничтожить половину населения вселенной, американский лидер со словами «Я сама неотвратимость» щёлкает пальцами и вмиг заставляет исчезнуть своих противников, лидеров Демократической партии.

«Демократы из палаты представителей могут сколько угодно проталкивать свой жульнический импичмент. Переизбрание президента Трампа — сама неотвратимость», — приводит издание подпись команды Трампа к твиту.

Как отмечает The Hill, многие комментаторы не преминули напомнить, что заимствованная из «Мстителей» сцена предшествовала поражению Таноса, поскольку после того, как он щёлкнул пальцами в этот раз, ничего не произошло. Так, обозреватель The Atlantic Адам Сервер ответил: «Вы же знаете, что Танос сказал это перед своим поражением, да?»

«А вы вообще фильм-то смотрели? Этот щелчок пальцами не сработал, потому что за секунду до этого Железный Человек украл Камни Бесконечности», — обратил внимание журналист Bloomberg Райан Тиг Бекуит.

Историк Кевин Круз тоже решил поддеть команду президента: «То есть вы утверждаете, что Трамп — это Танос («Безумный титан»), который хочет убить половину всего живого, но в конце концов потерпел поражение и умер, забрав с собой всех своих подельников-подхалимов?»

 

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