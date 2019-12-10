ABC News: автор досье на Трампа был в дружеских отношениях с его дочерью Иванкой

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Меркель о саммите «нормандской четвёрки»: мы сдвинулись с мёртвой точки Süddeutsche Zeitung
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Guardian: WADA проявило единодушие в самом жёстком наказании России Guardian
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Глава Пентагона: сделка с талибами позволит США сосредоточиться на борьбе с Россией и Китаем Fox News
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Welt: европейские компании требуют отмены санкций между Россией и Европой Die Welt
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Обозреватель Daily Wire: «одержимый Россией» Голливуд готовится к выборам 2020 года Daily Wire
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CNN рассказал о возможной прослушке разговоров Трампа и его адвоката — Россия могла «кормить» их дезинформацией CNN
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Tages-Anzeiger: «в лучшем случае кибердержава» — французский политолог лишил Россию звания сверхдержавы Tages-Anzeiger
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El País: «беспрецедентный» для Мадрида подъём экоактивизма — на призыв Греты Тунберг откликнулись тысячи El País
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ITF не получала от WADA информацию по российским теннисистам
Международная федерация тенниса (ITF) не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) информации о манипуляциях с данными российских теннисистов в базе московской лаборатории.
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Симоньян напомнила недовольному российским законом об иноагентах конгрессмену про лишение RT аккредитации в США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о том, что российский закон об иностранных агентах «не симметричен» американскому и что RT «свободно» работает в США.
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Посольство проверяет наличие россиян среди жертв стрельбы в Чехии
Посольство России в Чехии проверяет, есть ли россияне среди погибших и пострадавших при стрельбе в больнице города Острава, где, по последним данным, погибли шесть человек.
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Сидней накрыло густым дымом из-за лесных пожаров
Из-за пожаров, которые продолжаются в Австралии с середины октября, Сидней накрыло густым смогом.
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В ФСБ заявили о ликвидации более 80 подпольных оружейных мастерских
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за год сотрудники спецслужбы, МВД и Росгвардии ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские.
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Марат Башаров рассказал о спектакле «Непьеса на двоих»
Актёр Марат Башаров в беседе с «Известиями» рассказал о репетициях нового спектакля «Непьеса на двоих» режиссёра Александра Онищенко, где он сыграет вместе с Еленой Захаровой.
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Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести
Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести. Об этом сообщает CT24 со ссылкой на премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
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Адвокат: подозреваемый в убийстве двух девушек на Урале задержан
Подозреваемый в убийстве в 2018 году двух девушек в Екатеринбурге задержан, заявил адвокат семей погибших Дмитрий Ушаков.
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Посольство США поздравило Украину с новым кредитом от МВФ
Посольство США на Украине поздравило киевские власти с новым кредитом от Международного валютного фонда (МВФ).
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Сборная России по футболу проведёт контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии
В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года сборная России проведёт контрольные матчи с национальными командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
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Полиция Чехии опубликовала фото предполагаемого стрелка в больнице
Полиция Чехии опубликовала фотографию мужчины, подозреваемого в стрельбе в больнице города Острава.
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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в конце и начале года
Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости России Иван Шкловец напомнил, что россиян в конце 2019 года и в начале 2020 года ожидают двухдневные рабочие недели.
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Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата мира по гандболу в Японии.
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Стали известны приметы устроившего стрельбу в больнице в Чехии
Полиция Чехии ведёт розыск подозреваемого в стрельбе в больнице города Острава на северо-востоке страны.
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Ласицкене не понимает, как Россия докатилась до того, что спортсменам приходится радоваться нейтральному статусу
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила с открытым письмом к Министерству спорта России и Олимпийскому комитету России относительно ситуации в российском спорте, в частности в лёгкой атлетике.
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В Екатеринбурге бывший судья приговорён к восьми годам колонии за взятку
Свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.
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Четыре человека погибли при стрельбе в чешской больнице
Полиция Чехии сообщила о стрельбе в больнице города Острава. По данным ведомства, погибли по меньшей мере четыре человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает CT24 со ссылкой на правоохранительные органы.
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Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств
Глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов прокомментировал RT сообщения о том, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году.
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Шайба Анисимова и две передачи Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон» в матче НХЛ
«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Исинбаева назвала убийственными санкции WADA в отношении России
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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В Крыму погибла глава Черноморского района
В Крыму в ДТП погибли четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко. Об этом сообщил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский.
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Два человека госпитализированы после пожара на рынке в Баку
В результате пожара на рынке в Баку два человека получили отравление газом и были госпитализированы.
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Политолог оценил переговоры в нормандском формате
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров в нормандском формате, которые состоялись в Париже.
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Шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Паунд считает, что России нет смысла обжаловать санкции WADA в CAS
Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказал мнение, что российской стороне нет смысла обжаловать санкции, наложенные за манипуляции с данными московской лаборатории.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска. После смерти матери ребёнок пять дней оставался в доме один.
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«Айлендерс» разгромил «Тампу» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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СК расследует смерть 11-месячного ребёнка в Волгоградской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Волгоградской области на улице нашли тело 11-месячного мальчика.
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В Госдуме отношения России и Украины сравнили с тающим айсбергом
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров в нормандском формате, которые состоялись в Париже.
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Шайба и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Роскачество назвало лучший оливковый майонез
В Роскачестве подвели итоги проверки популярных торговых марок оливкового майонеза, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Лавров прибыл в Вашингтон
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон, сообщает ТАСС.
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В Баку на рынке строительных материалов начался пожар
Пожар произошёл в районе рынка строительных материалов в Баку, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
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В Южной Корее заявили об испытании КНДР ракетного двигателя
Северная Корея 7 декабря провела испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ, заявил министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду.
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Власти Красноярского края сняли введённый после прорыва дамб режим ЧС
Власти Красноярского края сняли режим ЧС, введённый в регионе после прорыва дамб в октябре в Курагинском районе.
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В Москве 10 декабря ожидается до +3 °С
В Москве 10 декабря ожидается облачная погода с осадками, температура воздуха — до +3 °С.
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В Нур-Султан прибыли все делегации для переговоров по Сирии
В Нур-Султан прибыли все делегации, участвующие во встрече по Сирии в астанинском формате. Об этом заявили в МИД Казахстана.
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Самолёт ВВС Чили с 38 людьми на борту объявлен пропавшим
Самолёт ВВС Чили Hercules C-130, который летел из города Пунта-Аренас на чилийскую базу в Антарктиде, объявлен потерпевшим крушение. На борту находились 38 человек.
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Оборонный бюджет США запрещает РСМД наземного базирования
Оборонный бюджет США на 2020 год запрещает покупку и развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
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Глава МИД Японии посетит Россию с 17 по 21 декабря
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с 17 по 21 декабря совершит свой первый визит в Россию.
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WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
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В России выросло число детей с нарушениями обмена веществ
В России с 2014 года на 16,4% выросло число детей с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы. Об этом говорится в исследовании экспертов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения и Сеченовского университета.
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Названо время встречи Трампа с Лавровым
Президент США Дональд Трамп примет во вторник, 10 декабря, министра иностранных дел России Сергея Лаврова в 14:30 по местному времени (22:30 мск).
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СМИ: Конгрессмены 10 декабря раскроют обвинения против Трампа
Конгрессмены во вторник, 10 декабря, в 09:00 по местному времени (17:00 мск) раскроют обвинения против президента США Дональда Трампа.
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Самолёт ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолёт ВВС Чили, на борту которого находились 38 человек, пропал с радаров по пути в Антарктиду.
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Охранявший благовещенский колледж ЧОП оштрафован
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие «Сириус-А», охранявшее колледж в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу.
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В Туве зафиксировано землетрясение
Подземный толчок магнитудой 3,3 зарегистрирован в 76 км к западу — юго-западу от Кызыла в Туве.
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Зеленский заявил, что граждане Украины могут говорить на любом языке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане могут разговаривать на любых языках, включая русский.
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В России прививки от гриппа сделали 68,13 млн человек
Количество привитых от гриппа в России выросло до 68,13 млн человек.