ABC News: автор досье на Трампа был в дружеских отношениях с его дочерью Иванкой

Бывший агент MI6 Кристофер Стил, автор «крайне скандального досье» на Трампа, был в «дружеских» отношениях с его дочерью Иванкой, сообщает ABC News со ссылкой на анонимный источник. Об этом стало известно благодаря расследованию обвинений о возможной политической предвзятости мотивов «российского дела», начатого в мае 2017 года.

В 2007 году, когда Стил ещё работал в британской разведке на российском направлении, он провёл встречу с Иванкой Трамп. После этого они начали переписку, в которой обсуждали возможность будущего сотрудничества. Позднее двое провели встречу в Trump Tower.

В недавно опубликованном докладе генерального инспектора Министерства юстиции США упоминается эта встреча.

Согласно этому документу, в беседе с американскими следователями он, однако, заявил лишь о том, что встречался с «одним из членов семьи Трамп в Trump Tower и был в «дружеских» отношениях с этим человеком на протяжении нескольких лет». Ссылаясь на это, он назвал «смехотворной» идею о своей изначальной предвзятости против семьи нынешнего президента США.

По имеющейся информации, Иванка Трамп переписывалась со Стилом в течение нескольких лет, даже после того, как в 2010 году он ушёл из разведки. В 2008 году они даже обсуждали совместный обед в нью-йоркском ресторане, находившемся недалеко от Trump Tower.

Между тем в 2016 году Стил, который к тому времени основал аналитическую компанию Orbis Business Intelligence, был нанят оппозиционной Трампу фирмой Fusion GPS для расследования связей между тогда ещё кандидатом в президенты США и Россией.

Публикация его досье на Трампа, в котором он указывал на наличие возможных связей между предвыборным штабом республиканца и Россией, спровоцировала бурю негодования.

В докладе генерального инспектора говорится о том, что перед началом работы над досье Стил был «благоприятно настроен» по отношению к семье Трампа.