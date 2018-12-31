Washington Times: досье о «сговоре» Трампа с Россией не прошло проверку временем

В своё время доклад бывшего агента MI6 Кристофера Стила о «связях» Дональда Трампа с Кремлём наделал много шума и был с радостью подхвачен противниками американского президента. Но проверка The Washington Times показала, что спустя более 2 лет после публикации ключевые обвинения в этом скандальном материале так и не получили подтверждения. Более того, в правдивости досье усомнился даже один из журналистов, который помог в его распространении, отмечает издание.

Корреспондент Yahoo News Майкл Изикофф был одним из первых, кто представил публике компромат бывшего британского шпиона Кристофера Стила на Дональда Трампа. Теперь журналист признаёт, что этот нашумевший доклад о «сговоре» будущего президента США с Россией не подкреплён никакими очевидными доказательствами и, весьма вероятно, представляют собой фальшивку, пишет The Washington Times.

Издание напоминает, что в сентябре 2016 года незадолго до президентских выборов в Америке Изикофф посвятил статью досье Стила. Основной акцент в материале был сделан на утверждении, что представитель избирательного штаба Трампа Картер Пейдж встречался со «злонамеренными агентами» Владимира Путина во время публично заявленной поездки в Москву.

Тем не менее в недавнем интервью Изикофф заявил: «Когда начинаешь по-настоящему изучать подробности досье Стила, определённые обвинения, то не находишь им подтверждения. Более того, существуют серьёзные основания считать, что некоторые из наиболее сенсационных обвинений никогда не будут доказаны и, вероятно, являются ложными».

Примечательно, что Изикофф — лучший друг основателя юридической фирмы Fusion GPS Гленна Симпсона. Именно эта контора наняла Стила на деньги, полученные от штаба Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии, обращает внимание издание.

Корреспондент журнала Mother Jones Дэвид Корн написал вторую часть истории о «вашингтонском досье», которая основывалась на интервью со Стилом. В нём экс-агент MI6 подтвердил, что отчаянно пытался помешать штабуТрампа и ускорить расследование ФБР по этому делу.

Впоследствии Корн и Изикофф выпустили совместную книгу «Русская рулетка». Это произведение выставляло Стила в выгодном свете, рассказывая о «прямом вмешательстве» Москвы в американскую избирательную кампанию, и было тепло встречено вашингтонскими либералами.

The Washington Times просмотрела основные пункты в досье Стила, чтобы узнать прошли они проверку временем. Но изучение документа показало, что все эти обвинения британца до сих пор не получили подтверждения.

Среди прочего Стил утверждал, что команда Трампа «платила русским хакерам», чтобы они взламывали почтовые сервера Демократической партии и что сам будущий президент США в течение восьми лет «контактировал с кремлёвскими агентами». Но всё это так и не было подкреплено публичными доказательствами, подчёркивается в статье.

Издание поинтересовалось у Изикоффа, какие именно обвинения Стила вызывают у него сомнения. Но журналист отказался от комментариев, пояснив, что «как и все» ждёт окончательного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Между тем пять представителей штаба Трампа уже были осуждены за различные преступления. Каждая новость о сделки обвиняемого с правосудием давала либеральным публицистам и политикам повод говорить о том, что президент «обречён». Но судебные документы показывают, что ни один из этой пятёрки не был участником или свидетелем «сговора с Россией», заключает The Washington Times.