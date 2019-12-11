WP: американский сенатор потребовал лишить Россию открытого неба над США — чтобы не шпионила

Договор по открытому небу стал шпионской находкой для ключевого противника США — России, пишет в своей статье для The Washington Post сенатор-республиканец Том Коттон. По его мнению, Вашингтону пора выйти из этого соглашения, которое принёсло Америке только многомиллионные расходы.
Договор по открытому небу даёт России возможности для шпионской деятельности, и с этим нужно покончить, пишет сенатор-республиканец Том Коттон в своей статье для The Washington Post.
Как и в случае со многими другими соглашениями с Россией, Договор по открытому небу был подписан с Москвой из благих намерений. Однако затем российская сторона злоупотребила им и использовала эти договорённости с максимальной пользой для себя.
Этот договор вступил в силу в 2002 году. Его подписали 34 страны, в том числе Россия и страны НАТО, которые тем самым разрешили беспрепятственные наблюдательные полёты над своей территорией.
Однако Москва в течение многих лет нарушала это соглашение, устанавливая ограничения на американские полёты, при этом в отношении неё ничего подобного не предпринималось, пишет сенатор.
«Другими словами — «открытое небо для меня; и закрыто небо для вас», — отмечает Коттон.
Президент Трамп, по мнению политика, должен положить конец этому фарсу и выйти из договора, перенаправив на ценные военные проекты сотни миллионов долларов, которые расходуются на содержание американских разведывательных самолётов.
Это соглашение не предоставляет США никаких разведданных, которые они не могли получить иными способами, указывается в статье. У Соединённых Штатов, как подчёркивает Коттон, самые передовые разведывательные системы, в том числе спутники, которые способны практически без промедления делать снимки любого уголка планеты, например, Калининграда или российско-грузинской границы.
Поэтому Вашингтон может легко обойтись без полётов в рамках Договора по открытому небу. А вот для России они крайне важны, поскольку стали серьёзным дополнением к менее масштабной и менее эффективной сети российских спутников.
Защитники этого соглашения настаивают на том, что оно, хотя и не повышает американский разведывательный потенциал, однако улучшает обмен разведданными между союзниками США по НАТО. Но союзные Вашингтону страны, уверен сенатор, могут покупать у Америки спутниковые снимки такого же качества, что и изображения, полученные с помощью аэрофотосъёмки. Кроме того, они уже пользуются и будут пользоваться многочисленными каналами по обмену разведданными с США.
«Чересчур много представителей внешнеполитического истеблишмента смотрят на договоры с сентиментальной привязанностью, а не с упрямой и ясной объективностью. Договор по открытому небу отнюдь не был столпом миропорядка после окончания холодной войны, он медленно истощает ресурсы США и является шпионской находкой для нашего ключевого противника. Настало время закрыть американское небо для российских шпионов», — подытоживает свою статью для The Washington Post сенатор Том Коттон.
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