Daily Mail: «говорили о вмешательстве в выборы» — Трамп опубликовал фото с Лавровым из Овального кабинета

На своей странице в Twitter Дональд Трамп поделился фото с недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает Daily Mail. В подписи к снимку, на котором изображены улыбающийся американский лидер и глава российской дипломатии, Трамп отметил, что на переговорах стороны обсудили «многие вопросы», включая торговлю, Иран, ДРСМД и вмешательство в выборы.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём Twitter фото из Овального офиса, на котором изображён сам американский лидер, демонстрирующий широкую улыбку, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров. Белый дом утверждает, что во время недавней встречи с главой российской дипломатии Трамп сделал Москве «предупреждение» по поводу вмешательства в американские выборы, сообщает Daily Mail.

«Президент Трамп сделал России предупреждение по поводу любых попыток вмешаться в выборы в США и призвал Москву урегулировать конфликт на Украине», — приводит британский таблоид официальное заявление Белого дома.

Правда, в своём личном заявлении президент Трамп использовал более мягкие выражения: «Только что провёл очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и российской делегацией. Мы обсудили многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Буду рад продолжить наш диалог в ближайшем будущем!»

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

Как напоминает Daily Mail, американский лидер неоднократно публично подвергал сомнению версию о «российском вмешательстве» в президентские выборы США, а также критиковал расследование соответствующего дела, которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. По мнению главы Белого дома, это была «охота на ведьм».

Как обращает внимание газета, визит Лаврова в Белый дом как раз пришёлся на день, когда демократы обнародовали статьи, по которым собираются объявить Трампу импичмент. Глава российского МИД прибыл в Белый дом днём 10 декабря. Лаврова встретили журналисты, и один из них, корреспондент канала CNN, поинтересовался, не собирается ли Россия вмешиваться в выборы 2020 года. Дипломат ответил лишь, что он с нетерпением ждёт встречи с президентом. В Белом доме министр пробыл около часа.

Помимо американского лидера, Лавров также встретился с госсекретарём США Майком Помпео. Последний предупредил российскую сторону, что в случае любых попыток Москвы «подорвать демократический процесс» в Соединённых Штатах, Вашингтон «будет предпринимать ответные меры». Лавров все обвинения назвал «необоснованными» и предложил опубликовать переписку РФ и США по поводу «вмешательства», чтобы прояснить ситуацию.

Daily Mail подчёркивает, что перед визитом Лаврова вокруг его встречи с американским руководством было немало спекуляций. Так, лидер сенатского меньшинства, представляющий Нью-Йорк, Чарльз Шумер написал в Twitter: «Трамп, Лавров и Помпео проводят сегодня днём личную встречу. Какой ещё заговор они готовят сегодня?»

А председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель напомнил, что в последний раз на переговорах в подобном формате Дональд Трамп «передал России засекреченную информацию, которая могла нести угрозу национальной безопасности» США. «С президентом Трампом все дороги ведут к Путину», — добавил политик. Тогда фото с прошлой встречи, на котором, кроме Лаврова и Трампа, также фигурировал на тот момент посол России в США Андрей Кисляк, опубликовали российские СМИ, отмечает издание.