Hill: сенатор-республиканец заблокировал резолюцию против вмешательства России в американские выборы

Сенатор от Республиканской партии Майк Крапо заблокировал рассмотрение резолюции, нацеленной на предотвращение вмешательства в американские выборы со стороны России и прочих стран, пишет The Hill. Политик пояснил свой шаг, напомнив о том, что верхняя палата конгресса США в 2017 уже приняла закон о санкциях против Москвы.
Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку демократов провести резолюцию, направленную на предотвращение вмешательства в выборы со стороны России и других стран, пишет The Hill.
По словам представителя Демократической партии, этот документ должен был подчеркнуть, что, в случае если Москва вмешается в американские выборы, ей придётся заплатить «очень серьёзную цену».
«Он составлен для того, чтобы отправить России или любой другой стране, которая помышляет о вмешательстве в наши выборы и о подрыве нашей демократии, очень чёткое и простое послание: если мы вас поймаем, то вы понесёте суровое наказание», — отметил Крис ван Холлен.
Они вместе с республиканцем Марко Рубио впервые внесли этот законопроект ещё в начале 2018 года, однако документу не дали ход сенаторы-республиканцы. Второй раз сенаторы внесли эту законодательную инициативу ранее в этом году. Согласно документу, решение о том, было ли иностранное вмешательство в американские выборы, должен принимать директор Национальной разведки. В случае если он признаёт, что Москва вмешалась в выборы, в течение 30 дней против неё должны быть приняты санкции.
Крапо, председатель банковского комитета сената США, обладающего юрисдикцией в отношении санкций, пояснил свой шаг, заявив, что верхняя палата конгресса в 2017 году уже приняла закон о санкциях против Москвы.
«Думаю, президент Трамп, вероятно, ввёл против русских больше санкций, чем любой другой президент в нашей истории», — подчеркнул политик.
Вдобавок Крапо сказал, что открыт для дальнейшего рассмотрения законопроекта, предупредив, однако, что санкции — это «палка о двух концах».
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