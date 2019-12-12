WE: при Трампе Washington Post повсюду видятся «шпионы Кремля»

В 2012 году The Washington Post высмеивала и жёстко критиковала кандидата в президенты Митта Ромни, который назвал Россию «величайшим геополитическим противником» США. Газета заявляла, что с Москвой можно договориться, но сегодня она сама раздувает антироссийскую истерию, записывая в «кремлёвские агенты» Трампа и его сторонников, пишет обозреватель The Washington Examiner Беккет Адамс. Видимо, взгляды издания меняются в зависимости от того, кто сидит в Белом доме, рассуждает журналист.

В 2012 году Митт Ромни был выставлен на посмешище за то, что он назвал Россию «величайшим геополитическим противником» Америки. Новостные редакции от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса от души посмеялись над тогдашним кандидатом в президенты от Республиканской партии, пишет обозреватель The Washington Examiner Беккет Адамс.

По его словам, The Washington Post даже решила проверить правдоподобность заявления Ромни и присудила ему двух «Пиноккио» из пяти. Издание заявляло, что не понимает, почему политик выделил именно Россию, «хотя всего четырьмя годами ранее она вторглась в Грузию».

«Возможно, русские — жёсткие переговорщики, но в этом нет ничего плохого, — говорилось в статье WP от 2012 года. — И, разумеется, она (Россия. — ИноТВ) лучше, чем во времена Советского Союза, который часто накладывал вето».

В последующих статьях издание неоднократно критиковало «справедливое предупреждение» Ромни. Республиканца обвиняли в «проявлении воинственности» и даже называли его реплику «реликтом холодной войны», подчёркивает Адамс.

Сегодня The Washington Post «поёт совсем другую песню». Теперь после любого чиха на страницах газеты раз за разом появляются статьи о «заговоре Кремля», обращает внимание Адамс.

«Вот до чего дошло: Тед Круз стал марионеткой Путина», — гласил заголовок статьи WP от 8 декабря. Поводом для публикации послужило интервью сенатора-республиканца NBC, в котором он заявил, что украинские власти пытались добиться победы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

26 июля лидер сенатского большинства выступил против спешно составленного и слишком широко трактуемого законопроекта демократов для борьбы с вмешательством в американские выборы. Сразу после этого в WP вышел материал под заголовком: «Митч Макконел — российский агент».

«Возможно, Трамп не российский агент. Он просто российская марионетка», — утверждалось в заголовке WP от 28 марта. В начале года газета опубликовала 18 причин, почему американский президент может быть «находкой для России», напоминает Адамс.

По его словам, в прошлом году издание вообще записало в «агенты Москвы» всю Республиканскую партию. В том же номере была напечатана колонка эксперта, который сетовал, что не только Трамп, но и многие консерваторы «имеют тревожные связи» с Кремлём.

«Газета совершила поворот на 180 градусов по сравнению с тем, как в её разделах новостей и мнений говорилось о России тогда, когда кампания по переизбранию Обамы в 2012 году выставляла провал перезагрузки с Москвой достижением. Вероятно, это, хм, изменение взглядов может зависеть от того, кто находится в Белом доме», — заключает Беккет Адамс.