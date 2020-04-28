Fox News: признание Флинна по «российскому делу» было добыто угрозами

Защита генерала Майкла Флинна, попавшего под суд после разговора с российским послом, утверждает, что заполучила доказательства заговора в ФБР. По словам адвоката, ещё в 2016 году руководство ФБР и Минюста США сговорилось сфабриковать дело против Флинна. А чтобы добиться от генерала признания, спецслужбы угрожали уголовным преследованием в отношении его сына, передаёт Fox News.

Сегодня у нас есть новая информация по делу генерала Майкла Флинна. Как вы помните, Флинн когда-то руководил оборонной разведкой, а после победы президента на выборах 2016 года Флинн стал его первым советником по национальной безопасности. Он также был первым официальным лицом в администрации Трампа, с позором покинувшим должность. В администрации он проработал считанные дни.



Его преступление якобы заключалось в том, что он солгал агентам ФБР о телефонном разговоре с российским послом. Сейчас подробности представляются несущественными, впрочем, они всегда были несущественными. Но Флинн сознался в тяжком преступлении. Главным образом, потому что в противном случае федеральные власти угрожали предъявить его сыну обвинение в преступлении, совершенно не относящемся к делу. Его адвокаты были слишком заняты, заискивая перед аппаратом спецпрокурора, и не предоставили ему толковой защиты.



Однако Флинна не просто вынудили покинуть должность. Как уже отмечалось, ему предъявили уголовные обвинения. Он был разорён и публично унижен: ему пришлось продать дом и покинуть штат. Казалось, этим всё и кончится. Но вот не кончилось. Флинну до сих пор не вынесен приговор. И сейчас он борется за то, чтобы всё дело против него было отклонено, а его признание отозвано — так это называется.



В минувшую пятницу его юристы успешно заставили Министерство юстиции представить суду новые документы по делу. И вот что они выяснили. По словам адвоката Флинна Сидни Пауэлл, в этих документах содержатся материалы, оправдывающие генерала. И не только доказательства того, что Флинн был невиновен, всё гораздо более зловеще. Как утверждает Пауэлл, доказательства говорят о том, что ФБР с самого начала составило заговор — и это не преувеличение! — с целью заманить Флинна в ловушку. И они высказывали это открыто в своих внутренних переговорах.



По словам Пауэлл, цитирую, «не позднее августа 2016 года политически предвзятые руководители ФБР и Минюста сговорились уничтожить господина Флинна… Из этих документов, написанных ими собственноручно, и из их электронных писем следует, что они намеревались либо подстроить преступление, которое позволило бы предъявить обвинения в суде, либо как минимум добиться его увольнения».



Судя по всему, речь идёт примерно о пяти страницах текста. Они не засекречены. Они скрыты от общественности лишь потому, что так приказал судья. Сегодня поступают сообщения о том, что документы могут быть обнародованы уже завтра. Мы на это надеемся. Тогда мы и узнаем, правда ли это. Если правда, то это, конечно, хорошие новости для генерала Флинна, но для нас, остальных, это будет означать шокирующую коррумпированность и политизированность ФБР. Такое поведение практически однозначно потребовало бы уголовных обвинений и тщательной проверки организации.



Дата выхода в эфир 27 апреля 2020 года.