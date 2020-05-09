The Hill: два сотрудника Белого дома сдали положительный тест на коронавирус

Один из личных камердинеров Дональда Трампа, а также пресс-секретарь Майка Пенса Кэти Миллер сдали положительные тесты на коронавирус, пишет The Hill. Сообщается, что теперь в Белом доме будут приняты ещё более жёсткие меры по охране здоровья президента и вице-президента: в частности, отныне Трамп и Пенс будут сдавать тест на коронавирус каждый день. Кроме того, будут введены более строгие правила социального дистанцирования.

За последние два дня двое сотрудников Белого дома сдали положительный тест на коронавирус, сообщает The Hill. Издание пишет, что тесты были сданы в минувшие четверг и пятницу.

Одной из заражённых стала пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер: её положительный тест вынудил Пенса отложить свою поездку в Айову. Кроме того, тест на коронавирус сдали все шесть коллег Миллер, кто мог иметь с ней контакт: отмечается, что все тесты дали отрицательный результат.

Как пишет The Hill, Миллер сдала положительный тест в минувшую пятницу, при этом её же тест в четверг дал отрицательный результат. Издание отмечает, что Трамп, подвергавшийся критике за медленное проведение тестов, говорил, что тесты не являются стопроцентной гарантией, учитывая, что заразиться можно и между тестами. Вторым заразившимся стал один из личных камердинеров президента: по словам Трампа, у него не было регулярного личного контакта с ним.

При этом, даже если Трамп и нервничал по поводу распространения вируса в Белом доме, на публике он этого не показал, отмечает The Hill. «Я не беспокоюсь. Я делаю то, что должен делать. В Белом доме мы предприняли строгие меры предосторожности», — приводит издание слова президента США.

Сообщается, что теперь в Белом доме будут приняты ещё более жёсткие меры по защите президента и вице-президента. Отныне Трамп, Пенс и их ближайшие помощники будут сдавать тесты на коронавирус каждый день. Кроме того, были приняты меры по ужесточению социального дистанцирования.

Тем не менее, существуют сомнения по поводу того, насколько строго Трамп соблюдает меры предосторожности, пишет The Hill. Особенно это касается ношения масок: Трамп известен своей большой заботой об имидже и попытками убедить граждан в том, что можно безопасно вернуться на работу. Как отмечает издание, в последние две недели Трамп активно призывал страну начать движение к экономическому восстановлению.

«Когда-нибудь вирус в любом случае уйдёт. Вопрос состоит в том, понадобится ли нам вакцина. В какой-то момент, вирус, вероятно, исчезнет сам», — заявил Трамп в ходе недавней встрече с конгрессменами-республиканцами.