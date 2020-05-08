WSJ: Трамп предложил Путину медоборудование для борьбы с пандемией

В ходе телефонного звонка президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину «направить в Россию партию медицинского оборудования» для борьбы с коронавирусом, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает газета, стороны обсудили тему контроля над вооружениями, а также вопросы обеспечения стратегической стабильности и борьбу с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного звонка в четверг обсудили пандемию коронавируса, а также другие проблемы двусторонних отношений. Тем не менее напряжённость между двумя странами остаётся на высоком уровне, пишет The Wall Street Journal.

«Президент Трамп подтвердил, что США активно работают на благо американцев, находящихся в стране, но также готовы оказать содействие любому государству, попавшему в беду, включая Россию», — отметил Белый дом в своём заявлении.

Что же касается Кремля, то в отдельном заявлении он сообщил, что лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с вирусом, притом что Трамп предложил «направить в Россию партию медицинского оборудования». Тем не менее в подробности ни Белый дом, ни Кремль вдаваться не стали.

Белый дом также отметил, что Трамп подтвердил приверженность США к «эффективному контролю над вооружениями», уверив Путина в том, что он с нетерпением ждёт диалога по этой теме.

Учитывая, что знаковый договор СНВ-III о сокращении ядерных вооружений истекает уже в следующем году, США стремятся заключить соглашение, в рамках которого бы регулировались ядерные арсеналы Китая, России и США. Тем не менее, как отмечает The Wall Street Journal, Москва и Пекин отклонили эту инициативу.

В заявлении Кремля о контроле над вооружениями ничего не говорилось, однако Москва сообщила, что лидеры обсудили «обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов».

Данный звонок накануне 75-летия союзной победы над нацистской Германией состоялся после того, как Трамп и Путин выпустили совместное заявление в честь 75-летия встречи на Эльбе 25 апреля 1945 года, напоминает газета.