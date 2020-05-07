Guardian объяснила успех Восточной Европы в борьбе с коронавирусом

Показатели заражаемости коронавирусом и смертности от него в восточноевропейских странах по сравнению с богатыми государствами Западной Европы значительно ниже, сообщает The Guardian. Издание полагает, что тенденция связана с целым рядом факторов: от низкой плотности населения до введения карантина на раннем этапе.

Более богатые страны Западной Европы пострадали от коронавируса сильнее, нежели страны Восточной Европы, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, несмотря на то что множество факторов могут исказить данные, разница в показателях заболеваемости COVID-19 между западными и восточными странами Европы слишком велика, чтобы «её игнорировать».

Даже в наиболее пострадавших государствах Центральной и Восточной Европы смертность значительно ниже, чем в западноевропейских странах. В частности, в Словакии зарегистрировано лишь 1413 случаев заражения и 25 смертей, тогда как в соседней Австрии, которая, как считается, успешно справилась с эпидемией, подтверждённых заболеваний в 10 раз больше, а смертей — и вовсе в 20 раз. При этом население Австрии менее чем в два раза больше населения Словакии.

The Guardian полагает, что подобная тенденция связана с тем, что в Восточной Европе ожидаемая продолжительность жизни меньше, плотность населения ниже, число перелётов в Китай меньше, как и количество проведённых тестов. Вместе с тем издание предлагает не забывать и о банальной удаче.

Более того, обязательное ношение масок во многих восточноевропейских странах, например в Чехии и Словакии, было введено значительно раньше, что также, возможно, помогло остановить распространение коронавируса.

Однако наиболее важной причиной издание считает введение карантина на раннем этапе большинством стран Центральной и Восточной Европы. Тем временем во множестве стран Западной Европы общественные мероприятия не прекращались вплоть до середины марта. Этому способствовали опыт стран, где распространение вируса началось раньше, и страх перед нехваткой финансирования системы здравоохранения.

Так, в Греции, которая на раннем этапе ввела строгую самоизоляцию, показатели заболеваемости до сих пор остаются «впечатляюще низкими». При населении 11 млн человек в стране подтверждено лишь 2620 случаев заражения коронавирусом.

«Такие страны, как Швеция и Великобритания, чувствовали, что могут раздумывать над различными политическими решениями, прежде чем окажутся в ситуации полнейшего краха систем здравоохранения», — заявил политолог Варшавского университета Бен Стэнли.

По мнению болгарского политолога Ивана Крастова, это также заставило население восточноевропейских стран следовать распоряжениям правительства.

Однако, несмотря на успехи ряда стран, в частности Чехии и Словакии, эксперты предупреждают, что множество других стран Восточной Европы, например Венгрия, Румыния и Болгария, «находятся на грани», пишет The Guardian.