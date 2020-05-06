Больше никаких свиданий: SRF о том, как самая большая тюрьма Европы борется с пандемией

Французская тюрьма Флёри-Межори успешно справляется с пандемией коронавируса, сообщает SRF. Для этого руководство учреждения приняло ряд жёстких мер по обеспечению ещё большей изоляции заключённых, в частности закрыло комнаты для свиданий и общения, а также герметизировало камеры с больными. Узники чувствуют себя в безопасности и больше опасаются тех, кто приходит снаружи.

Коронавирус спровоцировал кризис не только в экономике, но и правовой сфере. Во многих местах судопроизводство остановлено. Судебные процессы переносятся. А некоторых заключённых тюрем досрочно отпускают на свободу: угроза заражения в переполненных камерах слишком высока. Так поступило и Флёри-Мерожи, самое крупное пенитенциарное учреждение Европы, которое находится в 30 километрах от Парижа. Его толстые стены могут предотвратить побег заключённого, но не распространение коронавируса. Репортаж наших коллег с France 2.

Это самая закрытая часть тюрьмы. Крыло пенитенциарного учреждения Флёри-Мерожи. Обычные камеры были герметизированы для защиты 29 заболевших заключённых. У семерых из них есть симптомы, которые указывают на наличие коронавируса. Ежедневный контроль сердцебиения, кровяного давления и замер температуры. Тюрьма теперь не просто надзирает и наказывает, а ещё надзирает и лечит.

АННА ЛЕКЮ, врач: Мы делаем как в больнице: отделяем тех, у кого есть симптомы, от тех, у кого их нет. Проверяем жизненно-важные показатели, общаемся, следим за состоянием и, если нужно, отправляем в больницу.

В этой самой большой тюрьме в Европе для всех очевидно, что 8-метровая внешняя стена для вируса — не помеха. Поэтому пенитенциарное учреждение было вынуждено провести полную реорганизацию. Передвижение по коридорам было ограничено до минимума. Директор проводила нас до камеры одного из заключённых. Во Франции у заключённых нет ни масок, ни дезинфицирующих средств, зато у них есть душ. Многие стали одержимы гигиеной. Это важно?

ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: Душ? О да. Гигиена в тюрьме особенно важна. Как только я чего-нибудь коснусь, я тут же мою себе руки из-за осторожности и страха.

Чтобы себя защитить, каждый использует свои особые способы.

ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: У меня тут моя собственная небольшая фабрика. Сюда я налил жавелевой воды. Когда я возвращаюсь с прогулки, я обрызгиваю себе подошвы. Мы заключённые в большей безопасности, так как уже находимся взаперти. Но мы опасаемся тех, кто приходит снаружи.

Эти опасения подтвердились, когда в Флёри-Мерожи возникло подозрение на первое заражение. В начале марта руководство тюрьмы выделило дополнительные средства на закупку гигиенических комплектов с мылом и жавелевой водой.

НАДИН ПИКЕ, директор тюрьмы Флёри-Мерожи: Заключённые испугались распространения пандемии также, как и мы. Это ужасная ситуация нас объединяет.

Меры коснулись всех, так как каждый человек — потенциальный переносчик вируса. В связи с этим при заступлении на службу персонал регулярно муштруют на знание мер безопасности. С конца марта у тюремного персонала наконец-то появились защитные маски. Комнаты для свиданий и общения закрыты. Слишком высок риск того, что один из 180 000 посетителей, которые приходят сюда в год, принесёт вирус. Эта мера сильнее всего ударила по заключённым.

ВТОРОЙ ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: Без посетителей тяжело. Без них мы полностью отрезаны от внешнего мира.

Для снятия напряжения все заключённые во Франции могут бесплатно смотреть телевизор. Им также предоставляется кредит в €40 для телефонных звонков. В Флёри-Мерожи у них есть право на две прогулки в день. Разрешено даже играть в футбол. Во много благодаря тому, что удалось сократить число заключённых. Многие вышли на свободу досрочно. К тому же в тюрьму сажают меньше людей. Хроническая переполненность — теперь дело истории.

ВТОРОЙ ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: Я считаю, что мы пока что неплохо держимся. Как по мне, это чудо. Поначалу я опасался, что мы здесь все умрём.

По сей день в Флёри-Мерожи не зарегистрировано ни одного случая тяжелого заболевания COVID-19.

Дата выхода в эфир 04 мая 2020 года.