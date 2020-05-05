Guardian: британские школьники недоедают из-за карантина

После введения карантина из-за эпидемии коронавируса миллионы британцев стали испытывать трудности с пропитанием. Более того, проблема затронула не менее 500 тыс. школьников, которые из-за закрытия учебных заведений остались без бесплатных завтраков и обедов, сообщает The Guardian со ссылкой на эксклюзивные данные Продовольственного фонда Соединённого Королевства.

С начала введения карантина миллионы британцев испытывают трудности с пропитанием. Более того, за этот период число семей с голодными детьми увеличилось вдвое, пишет The Guardian со ссылкой на эксклюзивные данные Продовольственного фонда Соединённого Королевства.

По словам издания, в течение последних пяти недель почти каждая пятая семья с детьми в стране не может получить достаточное количество продуктов. В результате им приходится уменьшать свой рацион. Их положение усугубляет то, что школы больше не предоставляют бесплатные завтраки и обеды учащимся из малообеспеченных семей.

Правительство Бориса Джонсона разработало программу, по которой дети должны получать ваучеры на питание на сумму £15 до тех пор, пока учебные заведения не возобновят свою работу. Но инициатива столкнулась с проблемами — многие родители не смогли скачать ваучеры из интернета или обналичить их в магазинах, отмечает The Guardian.

По информации Продовольственного фонда, сегодня 31% британских школьников, имеющих право на бесплатную еду, не получают никакой альтернативы. Иными словами, проблема затронула более 500 тыс. детей.

Актриса Эмма Томпсон призвала британское правительство уделить приоритетное внимание голодающим детям. В прошлом году она присоединилась к акции Children’s Right2Food на Даунинг-стрит, участники которой требовали создать независимое надзорное ведомство, чтобы уменьшить нехватку продовольствия и контролировать детское питание. Но правительство до сих пор так и не отреагировало на эти призывы.

«Трудно смириться, а некоторым даже трудно поверить, что в этой богатой и в значительной степени компетентной стране всё ещё есть голодающие дети. Но таких здесь — миллионы. Не вызывает сомнений одно: наше правительство до сих пор по-настоящему не расширило помощь тем, кто не может позволить себе еду. Нам нужна экстренная поддержка в доходах, чтобы обеспечить деньгами страдающие семьи», — считает Томпсон.

Аналогичного мнения придерживается исполнительный директор Продовольственного фонда Анна Тейлор. «Правительство должно действовать быстро, чтобы защитить уязвимых детей и сделать их проблему приоритетной. Доступ к полноценному питанию — основное право человека. Бедным семьям сейчас нужны деньги, и нам нужно, чтобы правительство срочно приняло меры по поддержке доходов и пособий на детей», — подчёркивает она.