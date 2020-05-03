Sun: Джонсон рассказал о том, как чуть не умер от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sun рассказал о том, что врачи, лечившие его от коронавируса, уже рассматривали сценарий, при котором им придётся объявлять о смерти главы правительства, пишет The Sun. Он пояснил, что поначалу состояние его здоровья продолжало ухудшаться, так что его перевели в реанимацию, и он был близок к смерти.
Британский премьер Борис Джонсон заявил в интервью The Sun, что врачи, когда он боролся с коронавирусом, уже готовились объявлять о его смерти. В частности, он рассказал, что ему давали «литры и литры кислорода» для того, чтобы сохранить ему жизнь.
«Не буду отрицать: момент был тяжёлый. У них была стратегия на случай развития событий в стиле «смерти Сталина». Я был не в особо прекрасной форме и понимал, что существует план действий для особой ситуации», — заявил Джонсон.
По его словам, врачи сделали все приготовления на тот случай, если дела будут развиваться крайне неудачным образом.
«Они надели мне кислородную маску, так чтобы я получал литры и литры кислорода», — отметил он.
Болезненное осознание суровой реальности о своём тяжёлом положении пришло к нему, когда его подключили к мониторам и перевели в реанимацию.
Он рассказал, как «показатели крови продолжали идти в неправильном направлении», и понял, что лекарства от COVID-19 не существует.
«Трудно было поверить, что всего за несколько дней моё здоровье ухудшилось до такой степени. Я помню чувство досады. Я не мог понять, почему я не поправляюсь. Но плохой момент наступил, когда ситуация была 50 на 50, и стоял вопрос, вставлять ли мне трубку в горло», — рассказал Джонсон.
За две необычайные недели в больнице он чуть не расстался с жизнью, однако ему удалось выздороветь, причём произошло это как раз к моменту рождения его сына — Уилфреда Лори Николаса. Николасом он был назван в честь врачей Николаса Прайса и Николаса Харта, которые спасли премьеру жизнь, когда тот был в реанимации.
По признанию самого Джонсона, выздороветь ему помог «чудесный» уход со стороны медперсонала.
Как отмечает The Sun, говоря об этом, британского премьер охватили эмоции: голос дрогнул, а глаза покраснели.
«У меня всё это вызывает бурные чувства, но это незаурядная вещь», — подчеркнул Джонсон.
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