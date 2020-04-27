Le Temps: Джонсон возвращается — и ему предстоит исправить «разброд» в правительстве

Трёхнедельное отсутствие Бориса Джонсона, который в понедельник возвращается к своим премьерским обязанностям, сильно ударило по британскому правительству, пишет Le Temps. Как подчёркивается в материале швейцарской газеты, без премьера ни один из британских министров не решился брать на себя серьёзных решений, что привело к «разброду» и неразберихе на фоне пандемии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого три недели тому назад госпитализировали с коронавирусом, в понедельник вновь берёт бразды правления в свои руки, пишет швейцарская Le Temps. Как подчёркивает обозреватель издания, возвращается британский лидер к стране, которая «испытывает сильнейшую нехватку руководства»: министры правительства «отказываются брать на себя ответственность за собственную стратегию отказа от карантинных мер», а количество погибших от коронавирусной инфекции тем временем продолжает расти.

По данным Le Temps, по состоянию на воскресенье в Великобритании было зарегистрировано 20 700 смертей от Covid-19. Между тем, подчёркивается в материале издания, эта цифра отражает только число умерших в больницах, а статистику по погибшим в собственных жилищах и в домах престарелых британское правительство оглашать отказывается. Между тем, имеющаяся информация вызывает «большое беспокойство»: данные Национальной статистической службы Великобритании, которая вплоть до 10 апреля публиковала цифры по общей смертности, показывали, что реальное количество смертельных случаев превышает официальное как минимум в два раза — а значит, как утверждают британские газеты, на данный момент общее число умерших от коронавирусной инфекции должно составлять около 43 500, что является одним из тяжелейших показателей в мире, пишет автор статьи. Есть, впрочем, и хорошая новость — количество госпитализированных и попадающих в реанимацию людей стало регулярно сокращаться, и пик эпидемии, по всей видимости, уже позади, отмечает журналист.

На фоне таких цифр министры британского правительства, которые, сменяя друг друга, ежедневно дают пресс-конференции по ситуации с коронавирусом, проявляют «отчётливое отсутствие ясности», продолжает обозреватель Le Temps: и заменявший Джонсона в его отсутствие министр иностранных дел Доминик Рааб, и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, и министр экономики Риши Сунак уходят от вопросов журналистов, ограничиваясь лишь повторением своего слогана — «Оставайтесь дома, защищайте Национальную систему здравоохранения, спасайте жизни». Неудобных для чиновников тем хватает — так, например, Великобритания испытывает особенно серьёзные трудности с обеспечением достаточно масштабного тестирования на коронавирус, и если в начале марта Джонсон обещал, что Лондон без труда сможет проверять на инфекцию 250 тыс. человек в день, то к концу апреля целевой показатель был снижен до 100 тыс., притом что за минувшую субботу было проведено только 29 тыс. тестирований, пишет автор материала. Британские власти небезосновательно подчёркивают, что темпы тестирования весьма низки во всём мире, однако именно в Великобритании «логистика оказалась особенно хаотичной» — в стране долгое время не хватало необходимого оборудования, медработников, лабораторий и многого другого, констатирует швейцарский журналист.

Ещё один признак «неорганизованности» — история с наборами для тестирований, которые в четверг правительство пообещало доставить на дом всем «важнейшим сотрудникам» предприятий: когда уже на следующий день заработал сайт, где можно было заказать оборудование, в доступе было лишь 5 тыс. наборов, которые разобрали за две минуты, пишет Le Temps. На странице также можно было подать заявку на тестирование в специальном центре, которые зачастую оборудуются прямо на автопарковках, однако все 15 тыс. мест закончились лишь за два часа. После этого сайту пришлось временно прекратить работу, отмечает журналист издания.

Помимо нехватки материальных средств, «разброд» в правительстве Великобритании также становится всё более явным в вопросе отказа от карантинных мер, к которому начинает готовиться остальная Европа: британские министры «систематически» отказываются делать комментарии по этому поводу, ссылаясь на нежелание давать «ложные надежды» своим согражданам, подчёркивается в материале Le Temps.

В «нормальные времена» Борис Джонсон «заслонял» остальное правительство масштабами своей личности, в том числе и по той причине, что «избавился от всех, кто мог его затмить или осмеливался его критиковать», — и тем сильнее сказалось его отсутствие на работе кабинета министров, ни один из которых не решался принимать серьёзных решений, пока Джонсон выздоравливал, рассуждает автор статьи. В ближайшие дни премьеру придётся «впрячься» в ситуацию — и хотя он может рассчитывать на определённое сочувствие со стороны британской публики, решения ему предстоит принимать быстро, предупреждает швейцарский журналист.