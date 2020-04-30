Sky News: молодому отцу Джонсону предстоит решить немало проблем как личных, так и государственных

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его партнёра Кэрри Симондс родился «здоровый мальчик», передаёт Sky News. Тем не менее, как отмечает канал, несмотря на такую радостную весть, Джонсона ждёт непростая пора: сам он только недавно оправился от коронавируса, и с учётом его двухнедельного отсутствия на работе, теперь его внимания ждёт огромное количество как государственных, так и личных вопросов.

Только что стало известно, что премьер-министр Борис Джонсон и его партнёр Кэрри Симондс сообщили, о том, что этим утром в Лондонской больнице у них родился «здоровый мальчик». Ребёнок и мать чувствуют себя очень хорошо. Итак, у премьера Джонсона появился ещё один ребёнок, и теперь стало понятно, почему он сегодня не будет отвечать на вопросы парламента. Его место займёт первый министр и министр иностранных дел Доминик Рааб. За последний час эту информацию также удалось подтвердить.

С нами на связь из Вестминстера выходит политический корреспондент Sky News Кейт Маккенн. Итак, у Бориса Джонсона и Кэрри Симондс родился мальчик?

КЕЙТ МАККЕНН, политический корреспондент Sky News: Доброе утро, Адам. Мы узнали о ребёнке ещё в начале лета, и, как вы помните, мы обсуждали, насколько это странно, что Даунинг-стрит не смог подтвердить, что этим утром премьер-министр будет отвечать на вопросы парламентариев. Но теперь мы знаем почему. Как вы уже говорили, сегодня в Лондонской больнице родился здоровый мальчик.

Так что теперь премьер-министра ждёт непростая пора: он только что выздоровел от коронавируса; последнюю пару недель он не работал, страна в кризисе, и ему предстоит принять огромное количество решений. К этому, разумеется, добавляется ещё новый ребёнок. Непростое время его ждёт и в личной жизни. Изначально он говорил о том, что он, как и многие новоиспечённые отцы, возьмёт отпуск, чтобы помогать с ребёнком дома, и, разумеется, заниматься сопутствующими делами.

Но это будет тяжело, учитывая, что его не было на работе пару недель. От его близких помощников мы знаем, что когда он в понедельник вернулся на Даунинг-стрит, ему и в самом деле не терпелось вернуться в седло. Своё внимание он уделил, прежде всего, таким темам как личное защитное снаряжение для Национальной службы здравоохранения и медперсонала. Как нам известно из его речи в понедельник и из заявлений Даунинг-стрит, он думает о том, как Великобритания будет жить дальше: речь, возможно, пока идёт не о снятии изоляции, но об изменении некоторых мер в течение следующей пары дней. Так что неделя выдалась сложной, но с радостной вестью: рождение ребёнка — это всегда отлично, и мы рады тому, что мать и ребёнок чувствуют себя хорошо. Но время для премьер-министра и всей страны лёгким не назовёшь, и перед Борисом Джонсоном стоят определённые вызовы.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2020 года.