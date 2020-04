Times: британцы высказались против отмены карантина в стране

Более четверти жителей Великобритании, принявших участие в опросе компании YouGov, опасаются отмены хотя бы одной из карантинных мер в стране, пишет The Times. При этом результаты показали, что наименьшей популярностью пользуется идея предоставления большей свободы заразившимся COVID-19.

Более четверти британцев выступают против отмены какой-либо составляющей карантинных мер в стране, даже если правительство придёт к выводу, что смягчение ограничений безопасно, сообщает The Times.



Как отмечает издание, ожидается, что на этой неделе премьер-министр Борис Джонсон подробно расскажет о прогрессе в борьбе Великобритании с коронавирусом и «доработке» мер по социальному дистанцированию. Прежде всего в стране предпринимают меры, призванные избежать второй волны заражений, с которой может не справиться Национальная служба здравоохранения.



Однако о конкретных мерах по самоизоляции будет объявлено лишь ближе к 7 мая, то есть ко времени окончания введённых парламентом ограничений. Среди первых мер по смягчению самоизоляции The Times называет увеличение числа возобновляющих работу магазинов и разрешение индивидуальных тренировок.



Согласно опросу компании YouGov, 28% британцев осудили возможность смягчения любой из ограничительных мер. 22% опрошенных поддержали идею открытия большего числа магазинов, и лишь 11% респондентов выступили за возобновление работы школ. За отмену карантина и вовсе высказались всего 4% британцев.



Кроме того, не нашли поддержки и предложения по снятию ограничений по регионам или по возрастным группам, предполагавшие в первую очередь освободить от самоизоляции тех, кто меньше всего подвержен риску заражения COVID-19.



Наименее популярным вариантом опроса был пункт о предоставлении большей свободы заразившимся, идея нашла отклик лишь у 4% опрошенных жителей Великобритании.



При этом лишь 10% респондентов признались, что считают, что у них был коронавирус. Ещё 10% заявили, что лично знали кого-то, кто умер от COVID-19. Тем не менее 47% лично знают тех, кто вирусом заразился.



Однако результаты опроса не означают, что люди не хотят отмены ограничений, полагает The Times. Респонденты признались, что жалеют о пропущенных семейных мероприятиях или встречах с друзьями. При необходимости выбрать три вещи, по которым они скучают больше всего, 59% опрошенных выбрали семейные посиделки, 46% — встречи с друзьями, 30% — походы в рестораны или кафе.Следующими по популярности в списке оказались праздники, поход к парикмахеру, шопинг и вечер в пабе.



Большинство принявших участие в опросе сказали, что если бы им разрешили разово нарушить режим самоизоляции, они бы увиделись с друзьями и родственниками. Однако 10% признались, что отправились бы в отпуск, а 6% первым делом направились бы к парикмахеру.