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Euronews: пандемия коронавируса угрожает продовольственной безопасности мира
Глава Всемирной продовольственной программы призвал международное сообщество принять срочные меры для финансирования деятельности его агентства. Как передаёт Euronews, если помощь агентству будет сокращена, то миллионы людей в экономически уязвимых и раздираемых конфликтами странах столкнутся с голодом.
Глава Всемирной продовольственной программы предупредил лидеров самых богатых государств мира, что из-за пандемии коронавируса миллионы людей столкнутся с голодом в экономически уязвимых и раздираемых конфликтами странах, если финансирование его агентства будет сокращено.
 
В британской столице штаб продовольственной помощи нуждающимся находится в выставочном центре «Олимпия». Здесь добровольцы собирают и распределяют продуктовые наборы для всех нуждающихся, число которых заметно возросло за последнее время.
 
ДЭФИН АЙКЕНЗ, исполнительный директор Hammersmith & Fulham Food Bank: До начала эпидемии мы раздавали примерно 110 посылок в неделю всем, кто к нам приходил, то есть кормили около 250 человек. В настоящий момент мы распределяем это количество наборов каждый день, пять-шесть дней в неделю. 
 
В «Олимпию» теперь, как отмечают добровольцы, приходят те, кто никогда раньше не пользовался продовольственной помощью.
 
ДЭФИН АЙКЕНЗ: Те, у кого раньше было собственное дело, больше не получают дохода, их семьям приходится бороться за выживание. Этот кризис больнее всего ударил по бедным, так обычно и бывает. Это неправильно, это нечестно.
 
ТРЕНТ МЮРРЕЙ, корреспондент: По мере того, как затягивается кризис, всё больше европейцев теряют рабочие места или оказываются вынуждены прибегнуть к частичной занятости. В подобном контексте роль таких благотворительных организаций резко возрастает, причём не только в Великобритании. Всё больше государств говорят о необходимости обеспечить продовольственную безопасность. 
 
Программы распределения продовольственной помощи невозможны без добровольцев. Некоторых из них побудил к действию разразившийся кризис. 
 
ЙОНИС АХМЕД: Я сидел дома из-за карантина и подумал, что чем играть в игры целый день, лучше помочь обществу и тем, кто нуждается.
 
На прошлой неделе глава Всемирной продовольственной программы призвал международное сообщество принять срочные меры для финансирования деятельности его агентства, в противном случае мир ждёт «библейский голод». К концу этого года еще 130 миллионов человек могут оказаться на грани выживания.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2020 года. 
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