Американский биолог: пандемия — это результат нашего вторжения в природу

Масштабная незаконная торговля дикими животными и чрезмерное вмешательство людей в природу привели к нынешней пандемии коронавируса, пишет The Guardian со ссылкой на мнение ведущего американского биолога Томаса Лавджоя.

«Это не месть природы, — заявил он. — Мы сами себе это устроили».

Как выяснили учёные, в результате посягательств человека на мир природы ежегодно появляются от двух до четырёх новых вирусов. По словам Лавджоя, любой из них может превратиться в пандемию.

«Эта пандемия является следствием нашего постоянного и чрезмерного вторжения в природу, а также масштабной нелегальной торговли дикими животными, — подчеркнул биолог. — Всё довольно очевидно. То, что нечто подобное когда-нибудь произойдёт, было лишь вопросом времени».

Заявления Лавджоя прозвучали по случаю публикации Центром американского прогресса доклада, в котором утверждается, что США должны активизировать усилия по противодействию торговле дикими животными, чтобы таким образом посодействовать борьбе с различными пандемиями, отмечает The Guardian.