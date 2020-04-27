Guardian Оригинал

Американский биолог: пандемия — это результат нашего вторжения в природу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пандемия COVID-19 — это отнюдь не месть природы, — об этом, как пишет The Guardian, заявил ведущий американский биолог Томас Лавджой. По его словам, нынешняя вспышка коронавируса стала следствием нашего чрезмерного вторжения в природу, а также масштабной нелегальной торговли дикими животными.
Американский биолог: пандемия — это результат нашего вторжения в природу
Reuters
Масштабная незаконная торговля дикими животными и чрезмерное вмешательство людей в природу привели к нынешней пандемии коронавируса, пишет The Guardian со ссылкой на мнение ведущего американского биолога Томаса Лавджоя. 
 
«Это не месть природы, — заявил он. — Мы сами себе это устроили».
 
Как выяснили учёные, в результате посягательств человека на мир природы ежегодно появляются от двух до четырёх новых вирусов. По словам Лавджоя, любой из них может превратиться в пандемию.
 
«Эта пандемия является следствием нашего постоянного и чрезмерного вторжения в природу, а также масштабной нелегальной торговли дикими животными, — подчеркнул биолог. — Всё довольно очевидно. То, что нечто подобное когда-нибудь произойдёт, было лишь вопросом времени».
 
Заявления Лавджоя прозвучали по случаю публикации Центром американского прогресса доклада, в котором утверждается, что США должны активизировать усилия по противодействию торговле дикими животными, чтобы таким образом посодействовать борьбе с различными пандемиями, отмечает The Guardian.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
болезнь вирус коронавирус США торговля
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров