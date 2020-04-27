Американский биолог: пандемия — это результат нашего вторжения в природу

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WSJ: совместное заявление Трампа и Путина встревожило Вашингтон Wall Street Journal
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Newsweek: в Пентагоне не исключили смерть Ким Чен Ына Newsweek
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Die Welt: депутат бундестага потребовал нового ядерного соглашения с Ираном Die Welt
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WP: «сиди дома или танцуй с нами» — ганские гробоносцы стали символом карантина в интернете Washington Post
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Билл Гейтс: эпидемия коронавируса — это мировая война, в которой мы все на одной стороне Times
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Handelsblatt: из-за карантина Великобритании грозит самая масштабная с 17 века рецессия Handelsblatt
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Fox News: в США государство помогает богатым университетам, а не бедной молодёжи Fox News
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов, в связи с этим он поручил обеспечить полную готовность к реагированию на любое ЧП.
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В Минюсте пояснили идею штрафов за лай собак по ночам
В новую редакцию КоАП предлагается включить административную ответственность за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста.
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Глава Bellator сообщил о переносе боя Фёдора Емельяненко на 2021 год
Президент промоушена Bellator Скотт Кокер сообщил, что поединок Фёдора Емельяненко в России, который планировалось провести осенью 2020 года, перенесён на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Московской области рассказали о волонтёрской помощи предпринимателей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о волонтёрской помощи, которую оказывают предприниматели на фоне пандемии.
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Хоровая капелла Удмуртии присоединилась к акции «Наш День Победы»
Коллектив Удмуртской государственной филармонии — Академическая хоровая капелла — присоединился к акции «Наш День Победы» и исполнил песню «День Победы».
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ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
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Суд отложил слушания об экстрадиции Ассанжа до ноября из-за коронавируса
Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложены до ноября из-за ситуации с коронавирусом.
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В Москве обнаружили 862 нарушения на предприятиях за две недели
На столичных предприятиях за две недели выявлено 862 нарушения, в том числе 599 фактов отсутствия социального дистанцирования. Об этом заявил вице-мэр по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Гран-при «Формулы-1» в Великобритании пройдёт без зрителей
Организаторы этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании объявили, что соревнования пройдут без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.
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В Магаданской области умерли два пациента с коронавирусом
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём Instagram сообщил, что в регионе зафиксировали два первых случая смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
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Вице-президент «Металлурга» назвал возможное увеличение потолка зарплат в КХЛ пиром во время чумы
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков высказал мнение о возможном изменении потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1,3 млрд рублей вместо ранее оговорённых 900 млн рублей.
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Экс-тренер сборной России рассказал, почему Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса
Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт рассказал, почему считает Майкла Джордана, а не Леброна Джеймса наиболее выдающимся игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В России выделят 2 млрд рублей на препараты от редких заболеваний
Из федерального бюджета выделят дополнительно 2 млрд рублей на препараты для людей с редкими заболеваниями. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.
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В Белоруссии зафиксировано 826 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Белоруссии зафиксировано 826 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, информирует Интерфакс.
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Биатлонист Малышко заявил, что не намерен оставаться в спорте после завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, что планирует заняться деятельностью, связанной с профессиональным спортом, после завершения карьеры.
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Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского самолёта, который должен был забрать граждан России с острова. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.
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В Москве рассказали об онлайн-форуме в поддержку российского кино
В Москве рассказали об онлайн-форуме российского аудиовизуального контента Key Buyers Event, который пройдёт в конце мая с целью поддержать российских производителей фильмов и сериалов.
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Кабмин доложит Путину о вариантах изменения мер по коронавирусу
Правительство России в ближайшее время намерено доложить президенту Владимиру Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Токсиколог дал рекомендации при похмелье
Токсиколог Алексей Водовозов рассказал о способах справиться с состоянием похмелья.
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СМИ: «Наполи» может продать Лосано ради покупки Азмуна
Итальянский футбольный клуб «Наполи» может продать мексиканского форварда Ирвинга Лосано ради покупки у петербургского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна.
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В Кремле выразили сожаление из-за случаев гибели врачей от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о смерти в ряде российских регионов врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Эксперты прокомментировали ситуацию с ростом числа безработных в России
В Институте социальной политики НИУ ВШЭ предупредили, что численность зарегистрированных безработных в России может вырасти до 5,3 млн.
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Ральф Шумахер оценил идею проведения реверсивных гонок в «Формуле-1»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, поделился мнением о возможном проведении гонок на одной трассе в обратном направлении для повышения зрелищности.
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Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате
Акция «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтёры Победы».
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Фестиваль «Студенческая весна стран СНГ» перенесут на июнь 2021 года
В Российском союзе молодёжи заявили о переносе международного фестиваля «Студенческая весна стран СНГ», который должен был пройти с 24 по 30 июня 2020 года в Казани, на июнь 2021 года.
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В Кремле прокомментировали сроки снятия режима самоизоляции в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции.
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Путин проведёт совещание с губернаторами по коронавирусу 28 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на 28 апреля запланировано проведение совещания с участием Владимира Путина и глав регионов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Нобоа: никто не знает, когда возобновится сезон РПЛ
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказал мнение о перспективах возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в свете ситуации с пандемией коронавируса.
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В Испании за сутки умер 331 человек с коронавирусом
За последние сутки в Испании скончался 331 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Минздрав королевства. Всего в стране 23 521 жертва с начала эпидемии.
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Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» не выкладывались на тренировках
Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что иностранные футболисты московского клуба не выкладывались на тренировках.
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В ТПП оценили ситуацию с международными контрактами российских компаний
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин прокомментировал ситуацию с выполнением экспортных сделок и международных соглашений российских компаний на фоне коронавируса.
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В Подмосковье жители получили около 10 млн цифровых пропусков
Жители Московской области оформили около 10 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте в условиях режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
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В АКОРТ прокомментировали ситуацию с ценами на продукты
В Ассоциации компаний розничной торговли предупредили, что рекомендация Роспотребнадзора об исключении для покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты питания в магазинах может привести к дополнительным расходам для ретейлеров.
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Глава «Формулы-1» рассказал, когда может стартовать сезон 2020 года
Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри озвучил предварительный план проведения сезона 2020 года, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса.
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В Роскачестве оценили пользу имбиря и чеснока
Специалисты Роскачества прокомментировали данные о том, что травяные сборы, эфирные масла, а также лук, имбирь и чеснок могут быть эффективными средствами защиты от коронавируса.
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Лавров заявил о планах обсудить вывод ядерного оружия США из Европы
Российская сторона надеется в ходе следующих переговоров с Соединёнными Штатами обсудить вопрос вывода американского ядерного оружия из Европы.
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Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии.
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Баскетболиста NCAA арестовали за убийство
Защитник баскетбольной команды Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Талейн Грин Вейв» Тешон Хайтауэр арестован по обвинению в убийстве.
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Лавров сообщил о проработке «пятёркой» СБ ООН даты видеоконференции
Страны «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН прорабатывают конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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В Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 45 тысяч
В Москве подтверждён 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом.
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В Кремле рассказали, следит ли Путин за чемпионатом Белоруссии по футболу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрит ли российский лидер Владимир Путин трансляции чемпионата Белоруссии по футболу, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса.
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Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 27 апреля в России выявлено 87 147 заражений, в Китае на данный момент зафиксировано 84,5 тыс. случаев инфицирования.
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В Совфеде оценили возможность переноса майских праздников
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил идею переноса майских праздников из-за режима самоизоляции.
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Гран-при «Формулы-1» во Франции отменён из-за коронавируса
Организаторы Гран-при Франции приняли решение перенести запланированную на июнь гонку «Формулы-1» из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики. Об этом сообщает ТАСС.
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Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
Не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ».
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Бывший футболист «Наполи» продал футболку Марадоны для борьбы с коронавирусом
Бывший защитник итальянских «Наполи» и «Ювентуса» Чиро Феррара продал на благотворительном аукционе футболку легендарного аргентинца Диего Марадоны, а вырученные средства передал на борьбу с пандемией коронавируса.
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Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
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В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жильё.