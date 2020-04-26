Welt: страх перед коронавирусом пошатнул шведский либерализм

Либеральный курс Швеции в кризисе с коронавирусом пошатнулся, пишет немецкая газета Die Welt. Власти страны, обеспокоенные видом переполненных баров и кафе, ясно дали понять, что соблюдение относительно нестрогих правил безопасности не будет происходить на добровольной основе. Министр внутренних дел Швеции даже пригрозил закрытием тем заведениям, которые не будут следовать предписаниям, направленным на сдерживание пандемии.

Вид переполненных ресторанов и кафе начал вызывать в Швеции неприятные чувства, пишет немецкая газета Die Welt. Теперь министр внутренних дел страны занял более жёсткую позицию в обсуждениях карантинных мер и выступил с угрозой.

«Либеральная стратегия страны пошатнулась», — подчёркивает издание. Шведский министр Микаэль Дамберг пригрозил закрытием барам и ресторанам, которые не выполняют предписания, связанные с пандемией коронавируса. Сообщается о забитых битком ресторанах и кафе в стране. «Позвольте мне высказаться абсолютно ясно: я не хочу видеть переполненных ресторанов на улице», — заявил шведский министр.

В пятницу правительство потребовало от 290 коммун страны данные о том, как рестораны и кафе соблюдают предписания ведомств здравоохранения для сдерживания пандемии. «Этим указаниям необходимо следовать. В противном случае заведения будут закрыты», — пригрозил Дамберг.

Как отмечает немецкая газета, в борьбе с коронавирусом Швеция заняла скорее либеральную позицию и сделала ставку на то, что граждане сами откажутся от избытка контактов и занятий, при которых может произойти заражение. Однако премьер-министр страны Стефан Лёвен ясно дал понять, что соблюдение относительно нестрогих, по сравнению с другими странами, предписаний не будет происходить на добровольной основе.

Нельзя, чтобы вопрос о том, придерживаться ли связанных с пандемией предписаний или нет, зависел от продолжительности солнечного дня или температуры воздуха. «Ни на мгновение не поддавайтесь впечатлению, будто мы уже прошли через этот кризис», — предостерёг Лёвен на этой неделе.

На данный момент от COVID-19 в Швеции умерло уже больше 2 тыс. человек. К полудню четверга число жертв коронавируса в скандинавской стране ЕС составило 2021, в том числе 1128 — в Стокгольме и окрестностях шведской столицы. По данным государственной системы здравоохранения, по всей стране новый коронавирус выявлен у 16755 человек.

Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл постоянно отстаивал свой курс в кризисе с коронавирусом. «Запереть людей дома надолго не получится. Рано или поздно люди, в любом случае, выйдут на улицу», — уверен Тегнелл. По его словам, единственная возможность победить пандемию — выработать к вирусу иммунитет, отмечает Die Welt.