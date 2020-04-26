Welt: страх перед коронавирусом пошатнул шведский либерализм
Вид переполненных ресторанов и кафе начал вызывать в Швеции неприятные чувства, пишет немецкая газета Die Welt. Теперь министр внутренних дел страны занял более жёсткую позицию в обсуждениях карантинных мер и выступил с угрозой.
«Либеральная стратегия страны пошатнулась», — подчёркивает издание. Шведский министр Микаэль Дамберг пригрозил закрытием барам и ресторанам, которые не выполняют предписания, связанные с пандемией коронавируса. Сообщается о забитых битком ресторанах и кафе в стране. «Позвольте мне высказаться абсолютно ясно: я не хочу видеть переполненных ресторанов на улице», — заявил шведский министр.
В пятницу правительство потребовало от 290 коммун страны данные о том, как рестораны и кафе соблюдают предписания ведомств здравоохранения для сдерживания пандемии. «Этим указаниям необходимо следовать. В противном случае заведения будут закрыты», — пригрозил Дамберг.
Как отмечает немецкая газета, в борьбе с коронавирусом Швеция заняла скорее либеральную позицию и сделала ставку на то, что граждане сами откажутся от избытка контактов и занятий, при которых может произойти заражение. Однако премьер-министр страны Стефан Лёвен ясно дал понять, что соблюдение относительно нестрогих, по сравнению с другими странами, предписаний не будет происходить на добровольной основе.
Нельзя, чтобы вопрос о том, придерживаться ли связанных с пандемией предписаний или нет, зависел от продолжительности солнечного дня или температуры воздуха. «Ни на мгновение не поддавайтесь впечатлению, будто мы уже прошли через этот кризис», — предостерёг Лёвен на этой неделе.
На данный момент от COVID-19 в Швеции умерло уже больше 2 тыс. человек. К полудню четверга число жертв коронавируса в скандинавской стране ЕС составило 2021, в том числе 1128 — в Стокгольме и окрестностях шведской столицы. По данным государственной системы здравоохранения, по всей стране новый коронавирус выявлен у 16755 человек.
Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл постоянно отстаивал свой курс в кризисе с коронавирусом. «Запереть людей дома надолго не получится. Рано или поздно люди, в любом случае, выйдут на улицу», — уверен Тегнелл. По его словам, единственная возможность победить пандемию — выработать к вирусу иммунитет, отмечает Die Welt.
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