SRF: никаких жёстких мер — в борьбе с коронавирусом Швеция идёт своим путём

В отличие от других государств Швеция выбрала свой уникальный способ борьбы с коронавирусом, сообщает SRF. Вместо жёстких мер по обеспечению карантина в стране действуют определённые правила поведения, а власти призывают граждан к ответственному отношению к себе и другим. Однако, судя по официальной статистике заражений, такая стратегия не помогает сдержать пандемию.

В борьбе с эпидемией коронавируса Швеция пошла особым путём. Вот такие кадры до сих пор отражают повседневную жизнь в стране. Рестораны, магазины и школы открыты. И хотя по сравнению со скандинавскими соседями число заражённых коронавирусом в стране очень высокое, отклоняться от выбранного курса власти не собираются.

Весна в Стокгольме. Люди гуляют, катаются на велосипедах без защитных масок и социального дистанцирования. Напротив, в уличных кафе и ресторанах много посетителей, и никто себя ни в чём не ограничивает. Правительство Швеции не собирается вводить карантин. Оно взывает к чувству ответственности за себя и других. Занятия в начальной школе продолжаются, и людям разрешено собираться группами до 50 человек.

Но эта стратегия привела к заметным последствиям в том, что касается статистики заболевания COVID-19: на данный момент в скандинавской стране зарегистрировано 14 777 случаев инфицирования и 1580 смертей от коронавируса. В Норвегии и Дании всё по-другому. В обеих странах действуют жёсткие меры по обеспечению карантина, а число заражённых и погибших гораздо меньше.

Либеральная стратегия Швеции связана главным образом с эпидемиологом Андерсом Тегнеллом. Он делает ставку на ответственность каждого за себя и других. Однако сегодня, выступая в прямом эфире на ежедневной пресс-конференции, Тегнелл впервые выразил обеспокоенность по поводу недостатка дисциплинированности у жителей городов. Но несмотря на растущее число заражённых, свою стратегию Швеция менять не собирается, рассказывает корреспондент SRF Бруно Кауфман.

БРУНО КАУФМАН, работник скандинавского подразделения SRF: Вместо радикальных мер, а позже их смягчения, Швеция осознанно делает ставку на нормы поведения, которым население сможет следовать длительное время. Однако у властей могут возникнуть проблемы из-за хорошей весенней погоды, которая приводит к скоплению людей, особенно в городах. Поэтому на сегодняшней пресс-конференции прозвучал призыв, чтобы каждый соблюдал дисциплину. Если это не сработает, у шведских властей остаётся запасной вариант: последовать примеру других государств и также принять жёсткие меры.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2020 года.