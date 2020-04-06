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France 24: погожий день заставил европейцев пренебречь карантинными мерами

Материал представлен в переводе ИноТВ
В минувшее воскресенье жители многих европейских столиц из-за солнечной погоды вышли на улицу — несмотря на предписания своих властей, требующих от жителей не покидать дома без крайней необходимости, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, в том же Париже некоторые улицы на вид были столь же оживлёнными, сколь и до начала пандемии.

В Париже на минувших выходных температура поднималась до +20 градусов — тепло, как в июне месяце. Из-за хорошей погоды некоторые жители не смогли устоять и вышли на улицы — несмотря на действующие в стране меры по социальному дистанцированию. Но полиция при помощи вот таких дронов призывает прохожих к порядку.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДРОН: Соблюдайте предписания по социальному дистанцированию — и поможете медработникам!

Вот другой квартал, а проблема всё та же: эта торговая улица почти так же оживлена, как обычно — и из-за такого наплыва народа нормы по сохранению достаточной дистанции между людьми здесь вообще не соблюдают. 

МУЖЧИНА: Сегодня же воскресенье! Люди по-прежнему придерживаются своих ритуалов и по воскресеньям идут за покупками. Очень много людей в очередях — там и у булочной большая очередь, да везде длинные очереди... И это притом, что, в общем-то, люди могут хоть каждый день в магазины ходить — ведь многие сейчас ничем особо не заняты.

На другом берегу Ла-Манша — та же ситуация: на берегах Темзы можно даже увидеть загорающих людей. А ведь меры здесь ввели почти те же, что и во Франции: людям разрешается выходить из дома, только если им нужно пойти на работу, купить продуктов, совершить променад по назначению врача или заняться спортом. Как можно видеть в этом лондонском парке, спортсменов, желающих потренироваться, здесь предостаточно.

ДЕВУШКА: Мне кажется, что сейчас всем приходится проявлять фантазию, поскольку теперь все очень ограничены — никаких тренажёров.

МУЖЧИНА: Мы пытались заниматься дома, но это всё равно не то же самое, что выходить на улицу на солнышко. А выйти из дома приятно.

Немало людей в воскресенье решили прогуляться, пользуясь хорошей погодой, и в Стокгольме. Есть, правда, одно отличие — правительство Швеции отказывается вводить всеобщие меры социального дистанцирования; оставаться дома рекомендуют лишь гражданам из групп риска, а также больным.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2020 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 24 Франция Европа
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