France 24: погожий день заставил европейцев пренебречь карантинными мерами

В минувшее воскресенье жители многих европейских столиц из-за солнечной погоды вышли на улицу — несмотря на предписания своих властей, требующих от жителей не покидать дома без крайней необходимости, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, в том же Париже некоторые улицы на вид были столь же оживлёнными, сколь и до начала пандемии.
В Париже на минувших выходных температура поднималась до +20 градусов — тепло, как в июне месяце. Из-за хорошей погоды некоторые жители не смогли устоять и вышли на улицы — несмотря на действующие в стране меры по социальному дистанцированию. Но полиция при помощи вот таких дронов призывает прохожих к порядку.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДРОН: Соблюдайте предписания по социальному дистанцированию — и поможете медработникам!
Вот другой квартал, а проблема всё та же: эта торговая улица почти так же оживлена, как обычно — и из-за такого наплыва народа нормы по сохранению достаточной дистанции между людьми здесь вообще не соблюдают.
МУЖЧИНА: Сегодня же воскресенье! Люди по-прежнему придерживаются своих ритуалов и по воскресеньям идут за покупками. Очень много людей в очередях — там и у булочной большая очередь, да везде длинные очереди... И это притом, что, в общем-то, люди могут хоть каждый день в магазины ходить — ведь многие сейчас ничем особо не заняты.
На другом берегу Ла-Манша — та же ситуация: на берегах Темзы можно даже увидеть загорающих людей. А ведь меры здесь ввели почти те же, что и во Франции: людям разрешается выходить из дома, только если им нужно пойти на работу, купить продуктов, совершить променад по назначению врача или заняться спортом. Как можно видеть в этом лондонском парке, спортсменов, желающих потренироваться, здесь предостаточно.
ДЕВУШКА: Мне кажется, что сейчас всем приходится проявлять фантазию, поскольку теперь все очень ограничены — никаких тренажёров.
МУЖЧИНА: Мы пытались заниматься дома, но это всё равно не то же самое, что выходить на улицу на солнышко. А выйти из дома приятно.
Немало людей в воскресенье решили прогуляться, пользуясь хорошей погодой, и в Стокгольме. Есть, правда, одно отличие — правительство Швеции отказывается вводить всеобщие меры социального дистанцирования; оставаться дома рекомендуют лишь гражданам из групп риска, а также больным.
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