Euronews: российский онлайн-бар в карантин собирает гостей со всего мира
Дата выхода в эфир 02 апреля 2020 года.
Дата выхода в эфир 02 апреля 2020 года.
Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, что через год перейдёт в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что бельгийские клубы могут быть отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2020/21, если местный чемпионат будет завершён досрочно.
Бывшая первая ракетка России Андрей Чесноков поделился мнением по поводу того, удастся ли теннисисту Даниилу Медведеву сохранить хорошую форму после перерыва в сезоне.
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, как вынужденная пауза в теннисном сезоне скажется на спортсменах.
Подмосковные власти ведут подготовительную работу по введению специальных пропусков для передвижения по области, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Руководство Серии А провело видеоконференцию с профсоюзом футболистов Италии, в ходе которой было принято решение, что чемпионат будет возобновлён, как только ситуация с коронавирусом пойдёт на спад.
Президент промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко высказался о намерении Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести турнир, главным событием которого станет поединок между чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Российский фонд прямых инвестиций передал в США российско-японскую систему для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в интервью CNN рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Бывший теннисист Андрей Чесноков рассказал, что во время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса игроки теряют мотивацию.
Экс первая ракетка России Андрей Чесноков поделился мнением по поводу влияния пандемии коронавируса на спорт.
Пятый самолёт Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов снова ответил на критику за срыв боя с Тони Фергюсоном, выразив желание рано или поздно провести поединок с американцем.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине возросло до 1072, скончались 27 заболевших. Об этом сообщает украинский Минздрав.
Лас-Вегас является единственным городом, который Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает для проведения плей-офф.
Авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника, 6 апреля, сократит частоту внутренних рейсов из-за снижения спроса. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», рассказал, какие у него были варианты продолжения карьеры до перехода в испанскую команду.
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб ведёт переговоры с футболистами и тренерами команды относительно снижения заработной платы на время приостановки Российской премьер-лиги (РПЛ).
Москвичи могут передвигаться по городу на личном транспорте в условиях самоизоляции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Замглавы следственного департамента МВД России генерал Александр Краковский арестован Басманным судом Москвы в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддерживает желание Российской премьер-лиги (РПЛ) доиграть нынешний сезон.
В Москве скончались ещё четыре пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативный штаб.
Требование столичных властей не собираться группами связано с необходимостью соблюдения социальной дистанции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Форвард испанской «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, почему не состоялся переход его партнёра по московскому «Локомотиву» Алексея Миранчука в итальянский «Милан».
Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) объявило о досрочном завершении чемпионата страны во всех лигах.
Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», рассказал, что пока не может вернуться в Москву из-за коронавируса.
Американский президент Дональд Трамп провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждался скорый созыв лидеров стран — постоянных членов СБ ООН на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT закон об онлайн-продаже лекарств, который ранее был подписан президентом.
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на которого обрушилась критика за срыв поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Российский футболист Никита Солодченко, выступающий в чемпионате Никарагуа за «Депортиво Вальтер Ферретти», рассказал о первенстве которое продолжается, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире превысило 1 млн, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Производители нефти должны договориться о сокращении объёмов добычи и в дальнейшем стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапс на рынках. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов заявил, что не согласен со снижением зарплаты для футболистов на время приостановки чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россия готова объединить усилия с другими странами и действовать по-партнёрски для сокращения добычи нефти в объёме 10 млн баррелей в сутки, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по ситуации на нефтяном рынке.
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва и призвал его покинуть пост.
Более 830 жителей Москвы, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, проходят лечение в домашних условиях, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет. Об этом в ходе совещания заявил российский лидер Владимир Путин.
Литовский защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Мантас Калниетис, находящийся сейчас на родине, в Каунасе, стал волонтёром благотворительной организации.
Если собственники коммерческой недвижимости в Москве в два раза снизят стоимость аренды, они будут освобождены от имущественных платежей, заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
В будущем из-за ситуации на рынке нефти можно столкнуться с её дефицитом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на глобальных энергорынках.
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подписал новый контракт с клубом до 2023 года.
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба выступил против досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.
Российский лидер Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учётом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что пандемия коронавируса отразится на расходах клубов на трансферном рынке и зарплатах игроков.
Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы следственного департамента МВД генерала Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подвёл итоги рабочего совещания с руководителями Российского футбольного союза (РФС), которое проходило посредством конференц-связи.
В Московской области за последние сутки выздоровели 13 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число излечившихся в регионе составляет 30. Об этом говорится в сообщении подмосковного оперативного штаба.
Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» имеет задолженности по зарплате перед своими футболистами за последние три месяца.