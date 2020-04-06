Euronews: из-за коронавируса трудовые мигранты в Польше оказались без гроша

Из-за жёсткого карантина, который ввели власти Польши в попытке остановить распространение коронавирусной инфекции, сотни тысяч трудовых мигрантов остались без работы. В основном это люди, приехавшие из соседних стран, таких как Украина, Белоруссия и Грузия. У них практически не осталось средств к существованию, однако и вернуться на родину им сейчас крайне сложно, передаёт Euronews.

На фоне эпидемии власти Польши ввели жёсткий контроль за перемещением граждан. Границы закрыты, а вместе с ними вокзалы и аэропорты, достать билеты невозможно. Это означает, что не только въехать в Польшу нельзя, но и покинуть её тоже крайне затруднительно.



Заложниками ситуации оказались трудовые мигранты. В основном это граждане соседних государств, таких как Украина и Белоруссия. В их числе Ирина. До недавнего времени она работала в Варшаве официанткой в ресторане, но теперь он закрыт.

ИРИНА, мигрантка с Украины: Я ходила на работу — и даже не думала, что в один прекрасный день всё закроется, а я останусь без заработка! В такой ситуации оказались многие.

На момент начала эпидемии в Польше насчитывалось около 2 миллионов трудовых мигрантов, главным образом, в сфере обслуживания — и именно эта сфера пострадала больше всего. Около 75 процентов людей, потерявших работу, — это те, кто работал в кафе, в барах и других подобных заведениях.

СВЕТЛАНА, мигрантка с Украины: В этом месяце я ещё смогу заплатить за жильё, потому что получила деньги за март. Но на что я буду жить в апреле? Все наши планы — мои, мужа, детей, — всё пошло под откос.

Пока ситуация не наладится, Светлана решила вернуться домой на Украину. У неё такая возможность есть. Но как быть тем, кто живёт далеко?

Это посольство Грузии. Каждый день сюда приходят люди в надежде получить помощь. С началом эпидемии международные полёты были ограничены, а авиарейсы из Варшавы в Тбилиси — отменены. Кто успел улететь, тем повезло. Но многие оказались на улице: ведь потеря работы часто влечёт за собой потерю жилья.

Эти люди стоят в очереди, чтобы заполнить бланк на получение места в общежитии за счёт посольства. Ну а в ожидании ответа ночевать приходится где попало.

Польша — это восточная граница Европейского союза. Сегодня на этой границе скопились тысячи людей из разных стран.

СВЕТЛАНА, мигрантка с Украины: Украинцы едут со всей Польши, из Чехии, Словакии, все хотят попасть домой! Ситуация ужасная.

По прогнозам властей, пик эпидемии в Польше ещё только впереди и наступит в середине или конце апреля. Поэтому когда будет снят карантин, никто не знает.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.