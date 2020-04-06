Вести: коронавирус «уволил» треть украинских трудовых мигрантов в Польше

Согласно результатам опроса, в Польше треть украинских трудовых мигрантов потеряли работу либо были вынуждены существенно её ограничить. Как пишут «Вести», 60% опрошенных почувствовали ухудшение условий жизни после введения польскими властями режима карантина.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, усложнил жизнь работающих в Польше граждан Украины. Как пишут «Вести», согласно результатам опроса, проведённого порталом IRCenter, треть украинских трудовых мигрантов потеряли работу либо были вынуждены существенно её ограничить после введения карантина.

60% опрошенных почувствовали ухудшение условий жизни после введения польскими властями режима карантина. Около 30% украинцев остались без работы или вынуждены были урезать рабочий график. Примерно 27% испытывают другие проблемы с трудоустройством. Также сообщается, что 3% мигрантов потеряли жильё.

По данным опроса, каждый пятый украинец приехал в Польшу по биометрическому паспорту. Это значит, что по завершении срока действия рабочей визы или разрешения на временное проживание он сможет оставаться в стране ещё 90 дней. 22% опрошенных заявили, что после этого намерены остаться в Польше нелегально, 7% не исключают, что вернутся на родину для переоформления документов.