WP: «сиди дома или танцуй с нами» — ганские гробоносцы стали символом карантина в интернете

В интернете набирают популярность пародийные ролики, главными участниками которых стали шесть танцующих гробоносцев из Ганы, пишет The Washington Post. По словам издания, мемы с этими «комедийными мрачными жнецами» не только развлекают людей, но и напоминают об опасности эпидемии COVID-19.

Возможно, вы видели их в интернете. Шесть мужчин в чёрных костюмах, солнцезащитных очках и лакированных туфлях двигаются под техно, неся на плечах гроб. Это танцующие гробоносцы из Ганы, которые с давних пор выступает на похоронах, пытаясь вызвать улыбку у скорбящих.

Но на фоне бушующей пандемии коронавируса, они невольно стали олицетворением карантинного движения. Кадры с «комедийными мрачными жнецами» монтируют в видео, на которых люди совершают опасные поступки, пишет The Washington Post.

«Открываете торговый центр, несмотря на рост числа заражённых? Вставка с танцующими гробоносцами. Протестуете против изоляции в очаге распространения COVID-19? Вставка с танцующими гробоносцами. Забыли помыть руки перед едой? Вставка с танцующими гробоносцами», — поясняет издание.

С самого начала эпидемии люди в Китае, Бразилии и США делятся подобными роликами, которые набирают миллионы просмотров. Количество фанатов танцующих гробоносцов во всём мире растёт день ото дня.

Лидер группы Бенджамин Айду не может сказать наверняка, в чём причина их популярности. Одним мартовским утром он просто проснулся и увидел, что мировая паутина заполнена их фирменными движениями.

«Это немного страшно, но и забавно», — признаётся 32-летний Айду, которй живёт в столице Ганы Аккре. — Люди говорят: «Лучше я останусь дома, чем позволю этим ребятам меня похоронить».

Колумбийская полиция спародировала танец ганцев. Стражи правопорядка несли гроб по городу Кибдо и призывали жителей через мегафон не выходить на улицу. Плакаты с изображением ребят Айду на французском и португальском языках предупреждали: «Сиди дома или танцуй с нами».

Columbia Police imitating the famous dancing pallbearers from Ghana. The objective of all this is to remind the people to strictly adhere to the STAY AT HOME directive from the Government of Colombia. pic.twitter.com/QFJMa0lkhu — Embakasi Finest(@ThisIsMboya) April 17, 2020