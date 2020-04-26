WP: «сиди дома или танцуй с нами» — ганские гробоносцы стали символом карантина в интернете

В интернете набирают популярность пародийные ролики, главными участниками которых стали шесть танцующих гробоносцев из Ганы, пишет The Washington Post. По словам издания, мемы с этими «комедийными мрачными жнецами» не только развлекают людей, но и напоминают об опасности эпидемии COVID-19.
Возможно, вы видели их в интернете. Шесть мужчин в чёрных костюмах, солнцезащитных очках и лакированных туфлях двигаются под техно, неся на плечах гроб. Это танцующие гробоносцы из Ганы, которые с давних пор выступает на похоронах, пытаясь вызвать улыбку у скорбящих.
Но на фоне бушующей пандемии коронавируса, они невольно стали олицетворением карантинного движения. Кадры с «комедийными мрачными жнецами» монтируют в видео, на которых люди совершают опасные поступки, пишет The Washington Post.
«Открываете торговый центр, несмотря на рост числа заражённых? Вставка с танцующими гробоносцами. Протестуете против изоляции в очаге распространения COVID-19? Вставка с танцующими гробоносцами. Забыли помыть руки перед едой? Вставка с танцующими гробоносцами», — поясняет издание.
С самого начала эпидемии люди в Китае, Бразилии и США делятся подобными роликами, которые набирают миллионы просмотров. Количество фанатов танцующих гробоносцов во всём мире растёт день ото дня.
Лидер группы Бенджамин Айду не может сказать наверняка, в чём причина их популярности. Одним мартовским утром он просто проснулся и увидел, что мировая паутина заполнена их фирменными движениями.
«Это немного страшно, но и забавно», — признаётся 32-летний Айду, которй живёт в столице Ганы Аккре. — Люди говорят: «Лучше я останусь дома, чем позволю этим ребятам меня похоронить».
Колумбийская полиция спародировала танец ганцев. Стражи правопорядка несли гроб по городу Кибдо и призывали жителей через мегафон не выходить на улицу. Плакаты с изображением ребят Айду на французском и португальском языках предупреждали: «Сиди дома или танцуй с нами».
Один фанат нарисовал гробоносцев в виде супергероев. Другой стилизовал их под набор конструктора LEGO. Магазин в Гонконге выпустил тематические пластиковые фигурки.
Во времена, когда все думают о смерти, чёрный юмор, по-видимому, помогает справляться с мрачными мыслями. В англоязычном сегменте Twitter «танцующие гробоносцы» упоминались в этом месяце по меньшей мере 60 тыс. раз.
The Washington Post побеседовала с их фанатами, чтобы разобраться в причине успеха ганцев. Художник видеоигр Ричмодн Ли из Тайланда называет танцующих гробоносцев «главным мемом 2020 года».
«Я видел, как их использовали в тайских, китайских и японских мемах. В эти культурах прямые разговоры о смерти — табу. Эти гробоносцы поднимают настроение», — говорит Ли.
Они постоянно веселят 25-летнего менеджера по социальным сетям из Найроби Кевина Мбойю, который опубликовал в соцсетях регги-версию клипа. По его словам, мемы с гробоносцами предлагают забавный взгляд на смерть. «Но самое главное — они напоминают мне и моим друзьям, чтобы мы оставались дома и не допускали распространение болезни», — добавляет он.
24-летний художник Шандхи Сайого заявил, что мемы с ганцами скрасил его карантин, поэтому он превратил команду Айду в пиксельную анимацию. По его словам, они дали ему «позитивные мысли и энергию».
Для Айду это внимание позволяет отвлечься от мрачной реальности в Ганее, число заражённых в которой в пятницу достигло 1279 человек. Западноафриканская страна запретила массовые собрания с музыкой, чтобы сдержать эпидемию.
Теперь гробоносцы носят медицинские маски и устраивают сдержанные представления на небольших похоронах. Но они развернулись на полную катушку в эфире одного из местных телеканалов, который пригласил их станцевать в студии.
На ганских похоронах с давних пор устраивают танцы. Когда люди умирают естественным образом в пожилом возрасте, родственники нередко планируют однодневные мероприятия с фотографами, открытыми барами, фуршетами и живыми группами. Но вкусы людей сильно отличаются. К тому же, не каждый захочет устраивать торжества, если умирают молодые люди.
Члены семьи обычно несли гробы сами, но в 1990-х годах расцвела частная индустрия, говорит ганская писательница и историк Вильгельмина Донкох. «Со временем гробоносцам захотелось выделиться, и они начали устраивать замысловатые представления», — рассказывает она.
Сегодня их танец, по-видимому, совпадает с общим настроением. «Люди хотят и нуждаются в разрядке смехом, чтобы отвлечься от реальности болезни, от которой не существует лекарства», — рассуждает она.
«Они могут смеяться сколько угодно. Эта церемония призвана поднимать настроение», — говорит Айду. Он устроился в похоронное бюро ещё подростком и создал танцевальную группу, чтобы выделиться среди остальных. С тех пор его команда увеличилась с шести до 100 человек. Они выступают на похоронах по всей Гане, подстраиваясь под запросы клиентов.
Лидер танцующих гробоносцев надеется, что его дело выйдет на международный уровень, как только откроется возможность путешествовать в другие страны безопасно. Он мечтает выступать в Аргентине, потому что обожает звезду футбола Лионеля Месси.
Пока же Айду, как и все остальные находится в самоизоляции, смеётся над мемами и привыкает к своей новой странной роли. Один телеведущий недавно спросил его: «Что если люди не будут оставаться дома?» «Мы будем танцевать с ними», — ответил гробоносец.