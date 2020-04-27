Sky News: Джонсон призвал британцев ещё немного потерпеть

Глава британского правительства Борис Джонсон в первом с момента своей госпитализации обращении к согражданам попросил их «сдержать своё нетерпение» и не «расслабляться» в плане соблюдения карантинных мер, передаёт Sky News. Как предупредил британский лидер, если страна уже сейчас начнёт резко выходить из изоляции, по ней может ударить вторая волна пандемии — а в этом случае все жертвы, принесённые британцами, будут напрасными.

Вернувшийся к работе в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём первом обращении к гражданам заявил, что Соединённое Королевство «начинает добиваться перелома» в борьбе против коронавируса, однако ослаблять действующие на территории всей страны карантинные меры пока рано, сообщает сайт телеканала Sky News.

По данным канала, Джонсон пояснил, что если правительство ослабит меры социального дистанцирования прямо сейчас, это будет равносильно тому, чтобы «просадить впустую все усилия и жертвы британского народа и создать угрозу второй масштабной вспышки» коронавирусной инфекции. «Я прошу вас сдержать своё нетерпение, поскольку убеждён, что мы сейчас приближаемся к завершению первой фазы этого конфликта — и вопреки всем страданиям, которые мы уже почти перенесли, — добавил премьер. — Если сможете продолжать в том же духе, если сможете помочь защитить Национальную систему здравоохранения, тогда мы без всяких сомнений сможем сообща победить».

Как отмечается в материале Sky News, в своём обращении Джонсон сравнил коронавирус с грабителем, отметив, что «сейчас наступил тот момент, когда мы вместе начали валить его на пол». По словам премьера, Великобритания сейчас «проходит пик» пандемии, и риск теперь достиг максимума, потому что граждане страны, увидев «обманчивый успех» страны в борьбе с болезнью, могут начать «расслабленно» относиться к карантинным мерам. Подобное отношение, по мнению Джонсона, может обернуться «вторым скачком» в пандемии, который повлечёт за собой «новую волну заболеваний и смертей», а также «экономическую катастрофу», цитирует чиновника Sky News.

Джонсон назвал пандемию коронавируса «самым серьёзным отдельным вызовом, с которым приходилось сталкиваться нашей стране с момента завершения Второй мировой», и подчеркнул, что каждый день узнаёт, как «этот вирус приносит новую печаль и скорбь в семьи по всей стране», говорится в материале канала. Премьер вместе с тем высоко оценил усилия британского правительства по борьбе с кризисом, заявив, что Великобритания смогла «превзойти очень многие ожидания», не допустив нехватки аппаратов искуственной вентиляции лёгких или реанимационных коек, а также уберегла от коллапса свою систему здравоохранения, совместными усилиями граждан и правительства предупредив катастрофический рост заболеваемости Covid-19.

В своём выступлении господин Джонсон также кратко затронул тему будущего ослабления карантинных мер, передаёт Sky News. Как заявил глава британского правительства, в рамках второй фазы борьбы с коронавирусом правительство «станет постепенно пересматривать экономические и социальные ограничения и запускать по одному двигатели нашей огромной экономики». Джонсон признал, что в процессе ослабления карантинных мер правительству придётся принимать «трудные решения», но отметил, что пока правительство не может точно указать, в какие сроки предполагается осуществить отказ от изоляции. Вместе с тем, премьер пообещал британцам, что правительство будет действовать «настолько прозрачно, насколько это вообще возможно», и пытаться достигать консенсуса по всем решениям среди всех предприятий, регионов и партий.

Как напоминает корреспондент Sky News, Джонсон в начале апреля был госпитализирован с симптомами коронавируса и провёл на больничной койке в общей сложности неделю, причём несколько дней он находился в реанимационном отделении. Выписавшись из больницы, премьер две недели восстанавливался в своей загородной резиденции Чекерс.

Несмотря на заявления Джонсона, подход его правительства к борьбе с коронавирусом всё же подвергся критике — в том числе в связи с нехваткой защитных медицинских средств для врачей и неудачными попытками увеличить масштабы тестирования на коронавирус, — а самого премьера обвиняли в том, что на ранних этапах пандемии он действовал слишком медленно и слишком поздно ввёл карантинные меры по всей стране, подчёркивает автор материала. По данным Sky News, от коронавируса в Великобритании погибло более 20 тыс. пациентов больниц, однако общее число смертей с учётом людей, скончавшихся в собственных жилищах и в домах престарелых, на самом деле значительно выше.