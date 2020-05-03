Daily Mirror: Джонсон назвал сына в честь вылечивших его врачей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс решили дать сыну имя в честь врачей, которые лечили главу правительства от коронавируса, пишет The Daily Mirror. Издание отмечает, что родившийся до срока младенец и его мама чувствуют себя хорошо, а Джонсон планирует взять отпуск по уходу за ребёнком после ослабления эпидемии в стране.

Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс называли сына в честь врачей, которые вылечили премьер-министра от коронавируса, сообщает The Daily Mirror.

Как рассказала в своём Instagram сама Кэрри Саймондс, новорождённому дали имя Уилфред Лори Николас. Уилфредом звали дедушку Джонсона, Лори — дедушку Саймондс, а Николосом новорождённого назвали в честь Ника Прайса и Ника Харта — двух врачей, которые, по словам невесты премьер-министра, «спасли Борису жизнь в прошлом месяце». Новоиспечённая мама также поблагодарила «потрясающую» команду врачей родильного отделения больницы Университетского колледжа в Лондоне и добавила, что «не могла бы быть счастливее».

Первый общий ребёнок у помолвленной пары родился утром в среду, очевидно, на несколько недель раньше срока, предполагает британская газета. Ранее 32-летняя Кэрри Саймондс говорила, что ожидает появление первенца на свет в начале лета. Официальная представительница пары заявила, что ребёнок родился здоровым, а мама и дитя «чувствуют себя очень хорошо».

По информации издания, Борис Джонсон присутствовал на родах, однако вскоре вернулся на Даунинг-стрит, чтобы продолжить борьбу правительства с коронавирусом. Из-за худшего за 100 лет кризиса в здравоохранении премьер-министр возьмёт положенный ему отпуск по уходу за ребёнком позднее в этом году. Согласно заявлению официального представителя, новая семья планирует жить в официальной резиденции главы правительства вместе со своей собакой.

Среди многих, кто отправил свои наилучшие пожелания Джонсона и Саймондс, была в том числе королева Елизавета II, замечает The Daily Mirror.