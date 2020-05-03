Guardian: большинство британцев не хотят спешить с отменой карантина

Только 17% жителей Соединённого Королевства считают, что пришло время рассматривать вопрос об открытии школ, ресторанов, пабов и стадионов, пишет The Guardian. По мнению издания, из этих данных следует, что британскому правительству придётся сильно постараться, чтобы убедить людей в необходимости снять карантин и вернуться к нормальной жизни.

Согласно новому опросу, менее одной пятой части британского общества считают, что пришло время рассматривать вопрос об открытии школ, ресторанов, пабов и стадионов. Это означает, что премьер-министру Борису Джонсону придётся сильно постараться, чтобы убедить людей вернуться к нормальной жизни, если вскоре он попытается отменить карантин, пишет The Guardian.

Исследование, проведённое компанией Opinium, показывает, что только 17% считают, что условия для возобновления работы школ выполненными. 67% полагают, что учебные заведения должны оставаться закрытыми.

Противников же открытия ресторанов и пабов, а также возобновления массовых сборищ, оказалось ещё больше. Только 11% выступают за возможное открытие ресторанов, в то время как 78% — против. Лишь 9% считают правильным возобновить работу пабов, а 81% не видят в этом необходимости. 7% допускают снятие запрета на массовые спортивные мероприятия или концерты, но 84% не поддерживают эту идею.

Профессор психологии при Королевском колледже Лондона Тил Уайкс заявила, что реакция на ослабление изоляции, вероятно, показывает высокий уровень тревоги в обществе, справиться с которым будет непросто. «Некоторые группы эта проблема затронет сильнее, чем другие. В особенности пожилых людей, а также родителей, которые будут беспокоиться, что их дети могут принести домой вирус из школы», — отметила она.

Данные опроса и предупреждения экспертов обостряют и без того напряжённые споры внутри британского правительства. В настоящий момент оно пытается найти наиболее компромиссное решение — обеспечить безопасность населения, но при этом минимизировать ущерб экономике на следующей фазе кризиса.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболевания, но люди должны быть готовы к тому, что ограничения свобод останутся в силе в обозримом будущем. Премьер пообещал представить на следующей неделе свой план дальнейшего снятия ограничительных мер на случай, если заболеваемость окончательно пойдёт на спад.

Между тем опрос Opinium показывает, что правительству с трудом удаётся сохранять общественную поддержку в борьбе с коронавирусом. Процент людей, которые одобряют то, как кабмин справляется с кризисом, за три недели упал с 61 до 47. А доля тех, кто недоволен министрами, возросла с 22 до 34%.

Представитель Opinium Адам Драммонд предположил, что взгляды британской публики на карантин отличаются от взглядов властей. «Мало кто считает, что были соблюдены условия, позволяющие вновь открывать общественные места и площадки 8 мая, и, хотя некоторые не столь строго соблюдают правила, лишь немногие признаются в их нарушении. Стремление «вновь открыть экономику » в основном исходит от Вестминстера и на самом деле не отражает широких общественных настроений», — подчеркнул эксперт.