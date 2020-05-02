Al Jazeera: в молочной промышленности Великобритании назревает «национальная катастрофа»
Такого не захочет делать ни один хозяин молочной фермы — молоко тысячами и тысячами литров просто сливают в канализацию, потому что его не стал забирать покупатель и за него никто не заплатил. Робин Беттс — фермер и производит сыр, качество которого было отмечено различными наградами; две трети молока, производимого его коровами, идёт на оптовый рынок и на переработку.
ГРЭМ БРЭДЛИ, хозяин молочной фермы: Пекарни, кафе, рестораны, отели и прочие заведения прекратили закупать молочные продукты.
Проблемы молочной промышленности, а также то, как пустели полки в начале всей этой ситуации, хорошо демонстрируют, насколько замысловата производственно-сбытовая цепочка продуктов питания в целом. По словам критиков, в ней так много лишней бумажной волокиты, что поставщикам крайне трудно перенаправлять при необходимости свой товар.
ЭММА ХЭЙУОРД с репортажем из Линкольна: У супермаркетов в начале нынешнего кризиса продажи сильно выросли, однако в Великобритании примерно треть продуктов питания потребляется вне дома — а поскольку рестораны и прочие заведения общепита закрыты, рыночные условия для производителей кардинально поменялись.
Компания First Choice, которая в нормальных условиях поставляет продукты для дорогих ресторанов, попыталась заполнить нехватку спроса: карантинные меры могли бы довести предприятие до банкротства, но оно смогло подстроить свои производственные процессы под новые условия — а заодно и помогло выжить поставщикам, с которыми оно сотрудничает.
ДЭН МАККАЛОУ, руководитель First Choice: Мы, в общем-то, думали, что же нам теперь делать — и в итоге мы увидели потенциал доставки продуктов на дом и стали заниматься ей. Начали мы очень медленно: если не ошибаюсь, в первый вечер мы обработали где-то 20 заказов, во второй — 400, а потом дней пять нам поступало 800—900 заказов в день.
Лидеры фермерских профсоюзов Великобритании предупреждают: если не принять меры, всё может обернуться катастрофой. Фермеры славятся своим умением справляться с непредсказуемыми проблемами и выкручиваться даже в самые ужасные времена — и сейчас они надеются, что смогут пережить и такую бурю.
Эмма Хэйуорд, Al Jazeera, Линкольншир.
Дата выхода в эфир 30 апреля 2020 года.
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