Bloomberg: из-за карантина впервые за десятилетие Россия ограничивает экспорт пшеницы

Из-за пандемии коронавируса мир впервые за последние десять лет рискует остаться без российского зерна, поскольку квоты на экспорт оказались исчерпаны на два месяца раньше срока, предупреждает Bloomberg. Сейчас ключевые покупатели в спешке пытаются сделать стратегические запасы, однако возможностей остаётся очень мало. В целом такая ситуация ещё больше повышает риски в сфере мировой продовольственной безопасности, подчёркивается в статье.

Российские квоты на экспорт зерна заканчиваются фактически на два месяца раньше плана, сообщает Bloomberg. В прошлом месяце Москва ограничила продажи на внешний рынок до конца июня, чтобы самой не остаться без запасов в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, которая создаёт риски продовольственной безопасности по всему миру, поясняется в статье. Хотя это довольно мягкие ограничения, позволяющие обеспечить нормальные для этого времени года объёмы поставок, но Россия уже исчерпала все свои квоты — и когда будет отгружена последняя законтрактованная в рамках квот партия зерна, она приостановит экспорт пшеницы, сделав исключение лишь для четырёх своих соседей из бывшего Советского Союза.

В результате впервые за последние десять лет мир рискует остаться без пшеницы от ведущего мирового производителя, причём в момент «острой необходимости», когда некоторые ключевые покупатели на фоне карантина спешно пытаются осуществить дополнительные закупки, отмечается в статье. В последнее время со стороны потребителей наблюдается «лихорадочная активность», рассказал в интервью Bloomberg директор московского аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов: «Покупатели хотят сделать запасы, понимая, что позднее такого шанса у них может и не быть». С другой стороны, временный российский запрет экспорта будет выгоден конкурентам, таким как страны Евросоюза и США, полагают авторы.

Запрет в России сохранится лишь до июля, когда фермеры начнут собирать новый урожай, поясняется в статье. Однако ситуация осложняется тем, что и некоторые соседние страны также ограничили зерновой экспорт, что «грозит изменениями в глобальной торговле и порождает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен», подчёркивает Bloomberg. Сейчас многие страны, от Египта до Турции, пытаются увеличить объёмы импорта, пока такое ещё возможно. Российские поставщики до последнего времени удовлетворяли этот спрос, однако «это окно захлопнулось очень быстро», отмечают авторы.

Всего за несколько недель российские поставщики продали всё зерно в рамках квоты в размере 7 млн тонн, установленной до конца июня. «Большой спрос импортёров сопровождается ослаблением рубля, в силу чего российское зерно остаётся привлекательным. Кроме того, продажи из государственного резерва, ставшие ещё одной мерой защиты внутренних поставок, также помогли сдержать цены в стране и сделать экспорт конкурентоспособным», — пишет Bloomberg.



Как пояснил в интервью гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, одна из причин, по которой так быстро были исчерпаны лимиты, состоит в том, что поставщики поспешили оформить таможенные документы и на будущие поставки. Это означает, что около 3 млн тонн фактически будут вывозиться из России ещё на протяжении следующих двух месяцев.

Министерство сельского хозяйства России не уточнило, когда конкретно будет отправлена последняя партия зерна, зарезервированная по квотам. «Россия не впервые дезорганизует работу зернового рынка своими ограничениями или пошлинами», — подчёркивает Bloomberg. Тем не менее прямой запрет на экспорт она вводила последний раз лишь десять лет назад, когда засуха уничтожила почти весь урожай. Тогда этот шаг вызвал рост цен по фьючерсам, и некоторые исследователи увидели в этом «немаловажный фактор», косвенно способствовавший подъёму «арабской весны», сообщается в статье.

Пока запасов пшеницы в мире предостаточно, поясняет автор: «Однако из-за воспоминаний о дефиците продовольствия в прошлом сейчас возобновились дебаты о продовольственном национализме». В частности, Организация Объединённых Наций и Евросоюз уже предупредили, что сейчас снова возрастает риск общественных и политических беспорядков, поскольку пандемия и глобальный карантин усиливают недовольство населения. Они также призвали всех не принимать «необоснованные меры», способные навредить продовольственной безопасности и вызвать новый рост цен, пишет Bloomberg.

В то же время запрет на экспорт зерна из России будет на руку конкурентам на мировом рынке, таким как Евросоюз и США, отметила в интервью Эми Рейнольдс, старший экономист из Международного совета по зерну. Государственное агентство «ФрансАгриМер», например, в этом месяце повысило прогнозы по экспорту французской пшеницы за пределы ЕС до рекордного показателя для этого сезона, заканчивающегося в июне. Одной из стран, которая может значительно увеличить закупки пшеницы из ЕС, является Египет, говорится в статье. Эта североафриканская страна очень сильно зависит от поставок зерна из Черноморского региона, но в этом сезоне она уже увеличила закупки во Франции из-за более выгодных цен.

Тем не менее такой рост спроса из-за рубежа «опустошает европейские запасы в очень неподходящий момент», потому что сухая почва грозит неурожаем по всему региону, предупреждают эксперты. А если ситуация в регионе Чёрного моря ещё больше ухудшится, то покупатели во всём мире в ближайшее время начнут ещё активнее запасаться зерном. «Вероятность такого сценария возрастает с учётом сегодняшней погоды. Среди крупных экспортёров самые большие запасы у США, и это будет способствовать росту американских продаж», — пояснил в интервью Bloomberg Андрей Сизов из аналитического центра «СовЭкон».

Однако с точностью спрогнозировать внешнеторговые потоки пока довольно сложно, потому что никто не может сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, отмечается в статье. Кроме того, ценовой крах на энергетическом рынке отрицательно скажется на экономике крупных импортёров пшеницы, таких как Алжир или Нигерия, которые получают значительную часть своих доходов от продажи нефти. «Структура спроса неопределённа. И картину ещё больше запутывает ситуация в нефтяном секторе, где некоторые ключевые покупатели зерна страдают от снижения нефтяных доходов», — заключила в интервью Bloomberg Эми Рейнольдс из Международного совета по зерну.