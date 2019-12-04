Le Figaro: американское зерно дешевеет из-за конкуренции со стороны России

Неожиданно высокий урожай российской пшеницы привёл к падению цен на американское зерно на торгах в Чикаго, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, Россия заключила контракт на поставки значительных объёмов недорогой пшеницы в Египет, что в том числе не позволило повысить цены на кукурузу и сою в Соединённых Штатах.

Во вторник, 3 декабря, цены на пшеницу на торгах в Чикаго резко упали на фоне крупных закупок российского зерна из Египта, сообщает Le Figaro. В то же время цены на кукурузу снизились лишь ненамного, а на сою продолжают оставаться стабильными.

«После покупки Египтом 295 тысяч тонн российской пшеницы стало очевидно, что у России достаточно пшеницы на продажу по явно привлекательным ценам», — подчеркнул в интервью изданию Майк Зузоло из консалтинговой компании Global Commodity Analytics and Consulting. По его словам, рынок в последнее время «поднял цены на американскую пшеницу», мотивируя это тем, что «в России, возможно, маленький урожай». Однако теперь, отметил эксперт, на торгах «пришлось пересмотреть ситуацию».

Как утверждает Зузоло, такие изменения повлекли за собой понижение цен на кукурузу, на которые также повлияли новые цифры из Бразилии. По новым данным, там кукурузой засеяли больше территории, чем было предусмотрено изначально. К тому же, согласно еженедельному докладу Министерства сельского хозяйства США, к 1 декабря урожай кукурузы в стране составил только 89%, в то время как в среднем в это время года он обычно достигал 98%.

Что касается сои, то её сбор практически закончен и уже показывает 96%, пишет Le Figaro. По мнению Зузоло, удивительно, что её цена так и не изменилась, несмотря на новости о китайско-американских переговорах. Так, во вторник на пресс-конференции в Лондоне перед открытием саммита НАТО Дональд Трамп заявил, что заключение торгового договора с Китаем, самым крупным импортёром сои в мире, может состояться уже после президентских выборов в ноябре 2020 года.