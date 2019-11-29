Bloomberg: Россия «перебрала» с сахаром — из-за перепроизводства сладкого продукта уже не хватает хранилищ

Рост производства сахара в России в последнее десятилетие привёл к переизбытку продукции, вынуждающему производителей хранить его на открытом воздухе или на других складах за дополнительную плату, передаёт Bloomberg. При этом в Союзе сахаропроизводителей России ожидают падения производства в следующем сезоне.

Российским производителям сахара не хватает хранилищ для готовой продукции, объём которой за последнее десятилетие вырос в два раза и, как ожидается, в текущем сезоне вырастет ещё на 20%, сообщает Bloomberg.

Нехватка складских помещений заставляет производителей в ущерб качеству хранить товар на отрытом воздухе или арендовать дополнительные помещения.

«Мы вынуждены делать это, потому что нам не хватает хранилищ, — отметил председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин, участвовавший в семинаре Международной сахарной организации в Лондоне. — Вероятно, этот сахар будет позже переработан, так как мы не знаем, возьмёт ли покупатель этот сахар из-за проблем с качеством».

Как отмечает Bloomberg, преобразование в сахарной индустрии страны позволили России отказаться от импорта сахара в пользу его экспорта. Однако на рынке стране приходится сталкиваться с серьёзной конкуренцией. При этом низкая эффективность процесса переработки и проблемы с хранением приводят к росту затрат производителей, тогда как прибыль снижается из-за низких цен на сахар.

Производство сахара в России в нынешнем сезоне оценивается в 7,2 млн тонн. Однако, как ожидается, экспорт достигнет лишь 1 млн тонн. При таком расчёте негде будет хранить 2 млн тонн продукции.

Вместе с тем Бодин предсказывает падение производства сахара в следующем сезоне, в связи с тем что низкие цены на российском рынке препятствуют посадке сахарной свёклы.