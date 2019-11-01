Wyborcza: россияне едят апельсины и скучают по польским яблокам
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
Российский нападающий клуба «Реал де Минас» из Гондураса Евгений Кабаев рассказал, как был депортирован из Эстонии, в которой выступал за местную «Левадию».
Министерство финансов России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну, сообщает пресс-служба ведомства.
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе 18-летнего игрока молодёжной команды Владислава Голдина, который решил получить образование в одном из американских колледжей.
Военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении российского Министерства обороны.
По делу об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре задержан сотрудник охранного предприятия. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.
Шесть артистов Мариинского театра, прибывшие в Москву на гастроли, обратились за помощью к врачам в связи с кишечной инфекцией, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Нарьян-марский городской суд арестовал подозреваемого в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара.
Президент России направил приветствие участникам и гостям чемпионата Европы среди юниоров в Ижевске.
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что в 2019 году компания поставила вооружение в 43 страны на $11 млрд.
Журналист Иван Голунов пришёл на заседание в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT слова украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов рассмотреть предложения по трансферу нападающего команды Сердара Азмуна.
Россия досрочно завершила поставки всех компонентов систем С-400 в Турцию. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, которая бы позволила с уверенностью сказать о ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Материалы уголовного дела, по которому обвинялся журналист Иван Голунов и в рамках которого СК проверяет действия задержавших его полицейских, находятся под грифом «секретно». Об этом в суде заявил следователь.
Бадди Макгирт, тренер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалёва, считает, что его подопечный должен нокаутировать мексиканца Сауля Альвареса, так как судьи, скорее всего, примут решение не в пользу российского боксёра по итогу боя.
Начальники генштабов Вооружённых сил России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили в телефонном разговоре развитие ситуации в Сирии.
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский объяснил, почему было принято решение о проведении поединка между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером в Саудовской Аравии.
Мещанский суд Москвы отказался брать подписку о невыезде с режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» по просьбе гособвинения.
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
Россия и США не успеют выработать новый полноценный документ до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос журналиста на русском языке.
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что баланс основных рисков в денежно-кредитной политике России в настоящее время сместился в сторону дезинфляционных факторов.
В городе Чехове Московской области произошёл крупный пожар на складе с древесиной, возгорание локализовано на площади 1,7 тыс. кв. м.
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
Российский нападающий клуба «Реал де Минас» из Гондураса Евгений Кабаев рассказал, что был включён в рейтинг самых красивых футболистов местной лиги.
Первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.
Российский нападающий клуба «Реал де Минас» из Гондураса Евгений Кабаев рассказал, как на него реагировали местные СМИ и болельщики.
Прокуратура попросила Мещанский суд Москвы взять с режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде.
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов, который начинал сезон в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал об особенностях американского юмора.
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
Московский футбольный клуб ЦСКА намерен арендовать полузащитника «Монако» Жила Диаша.
Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении в прямом эфире прочитать расшифровку его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого демократы заявили о начале расследования в рамках процедуры импичмента.
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём новом показательном номере, который будет посвящён матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, скончавшейся 29 августа на 72-м году жизни.
Банк России приказом аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в настоящее время не видит прогресса в диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.
Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что дубль нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» по футболу связан не только с голевым чутьём игрока.
На открытии торгов в пятницу, 1 ноября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ввело режим открытого неба в аэропортах 11 городов страны.
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал победу московского «Спартака» над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Немецкое издание Focus сообщило об улучшении финансовой ситуации в России, а также стабильности рубля независимо от политических новостей.
Юношеская сборная России по хоккею одержала победу над Канадой в контрольном матче в рамках подготовки к Мировому кубку вызова.
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбандлингу украинской газотранспортной системы.
Американский боец смешанного стиля Грегор Гиллеспи заявил, что в случае победы над соотечественником Кевином Ли будет добиваться поединка с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
В Санкт-Петербурге произошёл пожар на площади 400 кв. м в здании автосервиса. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Известный португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе в клубе, который борется за трофеи.