Wyborcza: россияне едят апельсины и скучают по польским яблокам

Спустя пять лет после введения контрсанкций россиянам стало не хватать яблок. В отсутствие на рынке продукции польских садоводов цена на эти фрукты выросла — что привело к тому, что в стране впервые купили больше апельсинов, чем яблок, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В издании Gazeta Wyborcza он утверждает, что жители России и поныне грустят по яблокам из Польши.

Владимир Путин ввёл продовольственное эмбарго в августе 2014 года в качестве ответной меры на санкции, введённые по отношению к России за присоединение Крыма и войну в украинском Донбассе. Представители Кремля и официальных СМИ уже пять лет говорят о том, что это решение болезненно бьёт по западным фермерам, в то время как России оно приносит одни выгоды, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

Самая важная выгода — это импортозамещение. Благодаря закрытию границ и исключению иностранных конкурентов внутреннее производство должно развиваться в быстром темпе, рассказывает автор. Сам президент, когда его спрашивают, как долго будут действовать санкции, полушутя отвечает: «Как можно дольше».

Иную картину реальности представляет доклад экономистов Натальи Волчковой и Полины Кузневой «Сколько стоят контрсанкции». Анализ уровня жизни», обнародованный на международном научном форуме Free Network. Авторы, опираясь на официальную российскую статистику, подсчитали, что эмбарго на западные продукты питания, а точнее — вызванное им повышение цен, обходится российским гражданам ежегодно в сумму 445 млрд рублей, то есть около $15 млрд. Статистический житель страны теряет около $100 в год.





«Много это или мало?» — задаётся вопросом журналист. Опубликованный всего две недели назад отчёт холдинга «Ромир», постоянно мониторящий бюджеты 15 тыс. российских семей, показал, что более половины граждан могут потратить на своё содержание не более 10 112 рублей — на сегодняшний день это $159. Следовательно, потеря $100 в год является критической суммой для этих людей, потому что их текущий реальный бюджет в настоящее время немного ниже уровня, признанного властями в качестве социального минимума — 10 444 рубля, объясняет автор.

Эмбарго, как указывают авторы отчёта, хотя и наносит ущерб потребителям, оказалось полезным для трёх отраслей сельскохозяйственного производства. После 2014 года цены на свинину и птицу немного снизились. Их потребление увеличилось. Импортированные помидоры также были заменены отечественными — их потребление сегодня выше, а цены ниже, чем пять лет назад. Немного лучше стало с молоком. С другими продуктами дела обстоят хуже. На рынке меньше, чем до введения санкций, имеется говядины, мясо-молочных продуктов и фруктов. Потребление рыбы сократилось на четверть, а её цена выросла на треть. Среднестатистический россиянин имеет на 15% меньше сыра на своём столе, но платит за него на 35% больше, рассказывает Радзивинович.

Вопреки тому, что на тему импортозамещения рассказывает общественное государственное телевидение, дело очень плохо обстоит с яблоками, которые традиционно были самыми популярными фруктами в России, добавляет он.

«Сегодня всё немного по-другому, потому что наши соседи теперь покупают больше апельсинов, чем яблок», — объясняет автор. В 2013 году они купили 1340 тонн этих цитрусовых по средней цене 59 руб. за килограмм, а яблок — 1665 тыс. тонн по 70 руб., в прошлом году 1295 тыс. тонн апельсинов попало на столы по 62 руб. за килограмм, а яблок — 1206 тыс. тонн по 88 руб. Цены на яблоки подскочили, а потребление упало более чем на четверть. Пробел на рынке и высокие цены — следствие эмбарго на фрукты из Польши, которых в 2013 году россияне съели 700 тыс. тонн, подчёркивает журналист.

«Почему ситуацию не спас огромный урожай российских яблок в прошлом году и не спас обильный урожай в этом году?» — задаётся вопросом Радзивинович. Сегодня в России много говорят и пишут о проблемах с перепроизводством местных фруктов, которые в итоге отдадут на корм либо на компост. Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», объясняет, что в стране имеется «море яблок», но, к сожалению, они «любительские», а не «профессиональные». Урожай в основном из садов и с участков. Плод вкусный, но они не подходят для хранения, и в стране нет хранилищ. Розничные сети не хотят покупать яблоки у мелких производителей, рассказывает он.

«Поэтому зимой россияне будут продолжать есть дорогие яблоки, импортируемые в основном из Молдавии, Сербии и Белоруссии, через которую — выдавая себя за белорусские — несмотря на эмбарго, пробираются на Восток фрукты также из Польши», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

alakyr1: Россияне скучают по яблокам из Польши, а наши садовники по российскому рынку сбыта.

promotorka5: Пусть приезжают собирать урожай! Это практично и полезно! Можно заработать и заодно наесться досыта.

lwej: А эта любовь к польским яблокам не опасна для нашей независимости?

cookie69: На протяжении последних лет Россия активно развивает садоводчество и сельское хозяйство в целом. Эти санкции только идут им на пользу. А мы благодаря этому имеем дешёвый яблочный сок... Радзивинович, как всегда, фантазирует...

romuald47: У России в стиле Путина всегда больше всего проблем с ближайшими соседями. Вместо того чтобы заняться зоной своего влияния, она могла бы заняться улучшением условий быта среднестатистического россиянина, также из глубинки. Успех в том, что после 100-летнего производства зерно вернулось к уровню 1913 года. Ты бы предпочёл жить в России Путина или в Люксембурге и Монако?

mors_04: Россияне скучают по яблокам из Польши — ничего странного, они отборные и недорогие.