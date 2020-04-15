В США потекли молочные реки — NBC о фермерах, вынужденных в условиях кризиса уничтожать свою продукцию
Жизнь в Америке остановилась — но американские коровы приносить молоко не перестали. Между тем, из-за резкого падения спроса владельцам молочных ферм вот уже некоторое время приходится сливать молоко в канализацию.
Перед Мэддоксом и другими фермерами за последние годы и так встала проблема падения цен на молочные продукты примерно на 40 процентов, вызванного перепроизводством и распространением альтернативных молоку продуктов. Однако в течение минувшей недели рынок просто-напросто рухнул.
СТИВЕН МЭДДОКС: Страх перед неизвестным обрушил цены почти на треть, и это слегка пугает.
Сёстры Сидни Брукс и Зоуи Нельсон — молочные фермеры в шестом поколении. Они продают всё своё молоко местному сыроваренному предприятию в Висконсине.
ЗОУИ НЕЛЬСОН, хозяйка молочной фермы в Висконсине: Коров нельзя выключить или перекрыть, как водопроводный кран.
Но теперь, из-за падения спроса на сыр…
ЗОУИ НЕЛЬСОН: Видеть, как молоко просто стекает в канаву — душераздирающее зрелище.
Такая неопределённость царит на фоне и без того серьёзных сомнений по поводу будущего американских молочников.
ДЭН БЭССИ: Молочникам сейчас грозят серьёзные потери, и именно поэтому они, после многих сложных лет, оказались в подвешенном состоянии в плане баланса доходов и расходов.
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