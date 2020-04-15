В США потекли молочные реки — NBC о фермерах, вынужденных в условиях кризиса уничтожать свою продукцию

Владельцы американских молочных ферм терпят бедствие: карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, усугубили и так продолжающееся уже не один год падение спроса на их продукцию, передаёт NBC. Как подчёркивается в материале канала, просто остановить производство они не могут, а потому многим из них приходится буквально сливать молоко в канализацию.

Жизнь в Америке остановилась — но американские коровы приносить молоко не перестали. Между тем, из-за резкого падения спроса владельцам молочных ферм вот уже некоторое время приходится сливать молоко в канализацию.

ДЭН БЭССИ, владелец молочной фермы в Огайо, председатель организации Agresource: Это страшное расточительство и колоссальная эмоциональная травма для молочников, ведь они так усердно трудятся.

Фермер из Огайо Дэн Бэсси опасается, что многие его коллеги не смогут выдержать подобных финансовых потерь.

ДЭН БЭССИ: Мы боимся, что в следующем году молочные фермы будут закрываться, если их не поддержат.

Рестораны, точки продажи мороженого и школы закрыты.

СТИВЕН МЭДДОКС, владелец молочной фермы в Калифорнии: 30 процентов молочных продуктов, производимых в стране, уходят в общепит.

Это — молочник Стив Мэддокс. Он держит в Ривердейле, штат Калифорния, 3000 коров. Впервые мы повстречались с Мэддоксом в 2018 году.

СТИВЕН МЭДДОКС: Доить коров нужно каждый день, и с молоком надо что-то делать.

Перед Мэддоксом и другими фермерами за последние годы и так встала проблема падения цен на молочные продукты примерно на 40 процентов, вызванного перепроизводством и распространением альтернативных молоку продуктов. Однако в течение минувшей недели рынок просто-напросто рухнул.

СТИВЕН МЭДДОКС: Страх перед неизвестным обрушил цены почти на треть, и это слегка пугает.

Сёстры Сидни Брукс и Зоуи Нельсон — молочные фермеры в шестом поколении. Они продают всё своё молоко местному сыроваренному предприятию в Висконсине.

ЗОУИ НЕЛЬСОН, хозяйка молочной фермы в Висконсине: Коров нельзя выключить или перекрыть, как водопроводный кран.

Но теперь, из-за падения спроса на сыр…

ЗОУИ НЕЛЬСОН: Видеть, как молоко просто стекает в канаву — душераздирающее зрелище.

Такая неопределённость царит на фоне и без того серьёзных сомнений по поводу будущего американских молочников.

ДЭН БЭССИ: Молочникам сейчас грозят серьёзные потери, и именно поэтому они, после многих сложных лет, оказались в подвешенном состоянии в плане баланса доходов и расходов.

Фермерам приходится влезать в долги; многие объявляют себя банкротами. Только в прошлом году производство остановили почти 1000 фермеров. Для оставшихся 42 тысяч ферм главная цель теперь — дожить до лета, чтобы ситуация с коронавирусом осталась позади.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2020 года.