WSJ: по «странам победнее» может ударить коронавирусный голод

Несмотря на пандемию коронавируса, мировое сельское хозяйство сохраняет «крепкий» уровень производительности: если верить ООН, нехватка пищи в этом году миру точно не грозит, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее, по мысли обозревателя издания, перебои с логистикой из-за карантинных мер, а также введение излишних ограничений на экспорт в странах-производителях, всё же могут обернуться для отдельных бедных регионов голодом.

Пандемия наглядно продемонстрировала уязвимость глобальных каналов поставок как перед собственно масштабными эпидемиями, так и перед утратой доверия и прекращением сотрудничества, которые из этих эпидемий проистекают: так, введённые во многих странах ограничения на экспорт медицинских товаров вроде защитных масок, раздувание цен на них и перекупка грузов прямо на взлётных полосах аэропортов скорее всего выльются после победы над новым вирусом в перманентные перемены в каналах поставок медсредств, пишет The Wall Street Journal. Между тем, как подчёркивает обозреватель издания, вопросы вызывает и то, как коронавирус может повлиять на «ещё более ценный ресурс» — пищу.

США, Европа и другие «богатые регионы» вряд ли испытают серьёзные перебои с поставками пищи — для них всё, вероятнее всего, обойдётся лишь серьёзным повышением цен на отдельные группы товаров вроде свежих продуктов, полагает автор статьи. А вот у стран «победнее» — и в особенности у тех из них, кто уже испытывает нехватку еды или же импортирует большую часть продовольствия, имея при этом валюту со снижающимся курсом, — могут возникнуть проблемы, и они лишь усугубятся, если крупные поставщики решат наложить «ненужные экспортные ограничения», считает журналист.



Как напоминает автор, в конце марта Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупреждала, что в апреле и мае каналы поставок продовольствия могут дестабилизироваться. 25 марта Вьетнам, который занимает третье место в мире по объёму экспорта риса, временно запретил заключать контракты на продажу риса; фьючерсы на рис с начала марта подскочили в цене на 12% и на данный момент стоят почти на 40% больше, чем год тому назад; подросли и фьючерсы на пшеницу: о новых ограничениях на экспорт уже объявили Россия, Украина и Казахстан, пишет обозреватель WSJ.



Если в случае с медицинскими масками и аппаратами ИВЛ главной проблемой выступает нехватка производственных мощностей, с продовольственными ресурсами подобных трудностей не наблюдается: по данным ООН, мировые запасы того же риса сейчас достигли чуть ли не рекордных показателей, а пшеницы в мире, по прогнозам организации, в нынешнем году будет произведено около 763 млн тонн, то есть вполне на уровне 2019 года, констатирует журналист. А вот со сбором урожая и его доставкой «с полей на грузовики, корабли и поезда» уже могут возникнуть сложности — из-за повсеместных карантинных мер логистические сети по всему миру оказались в замороженном состоянии, а сельское хозяйство испытывает нехватку рабочей силы, подчёркивает он. Как отмечает автор, работники-мигранты из Северной Африки и других регионов, которые обычно работают в поле, в настоящий момент просто не имеют доступа в Западную Европу; министр сельского хозяйства Франции даже обратился к гражданам страны, потерявшим из-за пандемии работу, с призывом выдвинуться на поля весной и помочь с жатвой. По данным крупнейшего французского профсоюза фермеров, стране в течение трёх ближайших месяцев понадобится дополнительно около 200 тыс. работников, пишет журналист.



Опасения вызывает и то обстоятельство, что «порочный круг из экспортных ограничений, ограниченных возможностей транспорта и создания запасов крупными импортёрами продовольствия» может дополнительно взвинтить цены и создать затруднения для наиболее уязвимых в этом отношении государств — даже несмотря на то, что объёмы производства остаются в сельском хозяйстве на «крепком» уровне, говорится в материале WSJ. Как подчёркивает автор, резидент Египта — крупнейшего в мире импортёра пшеницы — уже приказал чиновникам правительства нарастить продовольственные резервы страны; увеличить закупки планируют и на Филиппинах, которые занимают первое место по объёму импорта риса.



Пандемия коронавируса продемонстрировала, что природные катаклизмы наносят особенно серьёзный урон тем, кто и без них находится в экономически уязвимом положении — в их число на этот раз вошли, например, рядовые работники сферы услуг, которые не могут позволить себе укрыться дома, не потеряв при этом работу, рассуждает обозреватель WSJ. Эта же истина относится и к государствам: уязвимые страны — к примеру, государства Африканского Рога, где уже наблюдаются проблемы в связи с нашествием саранчи, — могут в итоге оказаться в таком положении, что по ним одновременно ударят экономический кризис, коллапс здравоохранения и нехватка продовольствия; такая участь ожидает их в том случае, если коронавирус ударит по местным производителям еды, страны с излишками продовольствия ограничат его экспорт, а глобальную транспортную сеть «заклинит», убеждён журналист.



Инвесторам, которые сейчас наблюдают, как стремительно «тают» запасы важнейших медицинских средств в США и Европе, аналогичной нехватки продовольствия бояться не стоит, в заключение отмечает автор. Вместе с тем, в развивающихся странах закрытие каналов поставок и всё чаще принимаемые различными правительствами меры по ограничению экспорта всё же могут привести к экономическим последствиям — а следовательно, и человеческим жертвам, подытоживает он.