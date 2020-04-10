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Das Erste: в ЕС согласовали €500 млрд помощи в борьбе с коронавирусом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В рамках борьбы с коронавирусным кризисом страны ЕС согласовали пакет помощи в размере €500 млрд, сообщает Das Erste. Помощь предназначена для занятых, предприятий, а также стран, наиболее пострадавших от пандемии. По словам главы Еврогруппы Марио Сентено, объёмы помощи являются беспрецедентными по своим масштабам.
Das Erste: в ЕС согласовали €500 млрд помощи в борьбе с коронавирусом
Reuters

После долгих и трудных переговоров коронавирусному кризису был дан общий европейский ответ, пишет Das Erste. Страны ЕС согласовали пакет помощи в размере €500 млрд для работников, предприятий и испытывающих проблемы государств.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц высказал своё удовлетворение решением: «сегодня большой день для европейской солидарности и силы». Глава Еврогруппы Марио Сентено отметил, что принятые меры являются беспрецедентными по своим масштабам.
 
По словам Сентено, пакет помощи предоставит «подушку безопасности» для занятых, мелких и средних предприятий, а также государств, имеющих большие долги и сильно затронутых пандемией коронавируса.
 
Das Erste отмечает, что в рамках новых договорённостей, в дополнение к созданному в 2012 году Европейскому механизму стабильности (ESM) будут основаны новые «фонды восстановления». Пока не установлено, как именно эти фонды будут наполняться: ряд стран выступает за выпуск специальных еврооблигаций, однако это предложение не устраивает Германию и несколько других государств.
 
Что касается Ангелы Меркель, то она, в свою очередь, вновь отвергла идею с выпуском специальных облигаций, однако полностью поддержала принятие пакета помощи, пишет издание. Кроме того, Меркель заявила о том, что после кризиса необходимо будет создать специальную программу по экономике и занятости.
 
Европейские политики позитивно отреагировали на принятие мер помощи, отмечает Das Erste. Депутат Европарламента от партии зелёных Свен Гигольд отметил, что достижение компромисса было очень важно для репутации Европы. 
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