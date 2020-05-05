Politico: коронавирус разрушает старый миропорядок и даёт Америке шанс построить новый

Миропорядок, существовавший с 1945 года, мёртв, пишет Politico. У США и мировых лидеров есть шанс создать новую международную систему, которая будет функционировать в посткоронавирусную эпоху, однако для этого им нужно избежать ошибок прошлого.

Международный миропорядок редко претерпевает заметные изменения. Рим построили не за один день, относительно мирный период истории Римской империи, известный как Pax Romana, не был мимолётной фазой, а длился «несколько столетий».

Порядок, установившийся по итогам Венского конгресса 1815 года окончательно развалился лишь с началом Первой мировой войны в 1914 году.

Однако в редкие моменты доверие к старому миропорядку рушится, и человечество оказывается в вакууме. Именно в эти времена рождается новый порядок: возникают новые нормы, соглашения и структуры, чтобы определить то, как страны будут взаимодействовать друг с другом и как человек будет взаимодействовать с миром.

Пандемия коронавируса как раз и стала таким моментом. Миропорядок, существовавший с 1945 года, перестал функционировать. При нормальном развитии событий нам стоит ожидать, по крайней мере, добросовестных попыток создать международную координацию борьбы с вирусом, который не знает границ.

Между тем Организация Объединённых Наций куда-то пропала. Всемирная организация здравоохранения стала объектом политического футбола. И границы закрылись даже внутри Евросоюза. Привычка к сотрудничеству, на формирование которой ушли десятилетия, испаряется.

Неважно, нравится нам это или нет, но после пандемии возникнет новый миропорядок. Руководство США должно сделать всё, что в его силах для того, чтобы посткоронавирусное мироустройство было приспособлено к решению задач грядущей эпохи.

В нынешний крайне непростой момент у американских властей есть возможность, которая обычно предоставляется один или два раза в столетие: они могут построить такой миропорядок, который действительно будет работать в наше время: будет бороться с изменением климата, киберугрозами и проблемами общественного здравоохранения, позволит более широко распространять плоды глобализации и технического прогресса. Это достижимо, если всё сделать правильно.

По мнению издания, Вашингтону следует извлечь уроки из двух последних попыток Америки создать новое мироустройство: 1919-го года, после Первой мировой войны, и 1945-го года, после Второй мировой. Порядок, установившийся после 1919 года, был ознаменован Великой депрессией, подъёмом тоталитарных режимов и началом конфликта, который стал более разрушительным, чем Первая мировая.

Миропорядок, существовавший после 1945 года, напротив, привёл к семи десятилетиям мира и процветания, в ходе которых количество насильственных смертей резко упало, а мировой ВВП вырос как минимум в 80 раз.

«Как Америка может избежать ошибок мироустройства, существовавшего с 1919 года, и повторить успехи эпохи, наступившей после 1945 года?» — задаётся вопросом издание.

Во-первых, по мнению издания, руководству США следует заняться планами нового миропорядка уже сейчас, пока кризис всё ещё продолжается.

Когда президент Вудро Вильсон в январе 1919 года прибыл на Парижскую мирную конференцию, через два месяца после окончания войны, ни один из основных принципов послевоенного порядка ещё не был согласован. Союзники выступали с противоречивыми программами, в результате чего был заключён договор, неспособный решить проблемы будущего мира.

Президент США Франклин Рузвельт, напротив, начал планировать послевоенное мироустройство ещё до вступления его страны в войну. Ещё в августе 1941 года, за 4 месяца до нападения японцев на Пёрл-Харбор, Соединённые Штаты и Британия подписали Атлантическую хартию, в которой указывались цели послевоенного миропорядка.

Второй урок, который США могут извлечь из прошлого, касается необходимости избегать поиска виноватых. Несмотря на искушение найти козлов отпущения за нынешнюю пандемию коронавируса, которая уже убила больше американцев, чем война во Вьетнаме, руководство Соединённых Штатов должно проявить щедрость, посодействовав усилиям по восстановлению различных государств после коронавируса.

Хотя Пекин, несомненно, несёт ответственность за замалчивание ранних сообщений о коронавирусе, Америке и всему миру стоило бы лучше помочь укреплению системы здравоохранения Китая, а не предпринимать попытки наказать Пекин или поставить его в неловкое положение с помощью нетактичных заявлений по поводу расы.

Наконец, новый порядок должен зиждется на консенсусе внутри страны. Так, Уилсон не включил ни одного видного республиканца в делегацию США на Парижской мирной конференции, исключив не только радикальных изоляционистов, но и умеренных интернационалистов, с которыми он мог бы найти общий язык.

В итоге сенат отклонил Версальский договор, и Америка так и не вступила в Лигу Наций.

Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн извлекли уроки из ошибок Уилсона, и уже на раннем этапе сосредоточились на том, чтобы укреплять миропорядок, установившийся после 1945 года. В результате, когда Устав ООН попал на рассмотрение сената США, то его одобрили подавляющим большинством голосов, пишет Politico.