Times: коронавирус помог Турции, Китаю и России выступить в роли спасителей Запада

Эпидемия COVID-19 нанесла тяжелейший удар по западным странам, которые обычно были поставщиками гуманитарной помощи. Это привело к примечательному изменению: такие государства, как Турция, Китай и Россия, которые некогда считались угрозой влиянию и богатству Запада, стали позиционировать себя в качестве его спасителей, пишет The Times.

На фоне пандемии коронавируса Турция вступила в новую гонку за международное влияние. Она участвует в гуманитарной дипломатии, отправляя огромные поставки помощи в Европу и США, сообщает The Times.

Анкара заявляет, что пожертвовала медицинское оборудование 55 странам, в том числе Великобритании, и стала третьим крупнейшим поставщиком помощи во время пандемии. Подобное положение вещей не только даёт туркам повод для гордости, но и показывает, как COVID-19 «перевернул дипломатические нормы», отмечает издание.

Вирус нанёс тяжелейший удар по странам Запада. Если раньше они поставляли помощь, то теперь стали её получать. Это, в свою очередь, привело к примечательному развороту на 180 градусов: государства, которые некогда считались угрозой западному влиянию и богатству, сегодня выставляют себя в качестве спасителей, подчёркивается в статье.

Дипломатия помощи, которую ведёт Турция, привела к значительному потеплению её отношений с западными лидерами. Прочитав письмо, которое Реджеп Тайип Эрдоган послал Дональду Трампу, невозможно поверить в напряжённость связей между Вашингтоном и Анкарой последних пяти лет.

В своём письме Эрдоган дважды называет своего американского коллегу «дорогой друг» и описывает свою страну как «сильного и надёжного партнёра США». Он не упоминает о том, что Вашингтон продолжает поддерживать сирийских курдов или угрожает Анкаре санкциями за покупку российских ЗРК. Наоборот, основная тема письма — сотрудничество и взаимовыручка. «Я надеюсь, что эта скромная помощь поможет вам бороться с пандемией», — пишет Эрдоган.

Россия и Китай также стали крупными благотворителями, отправив оборудование и экспертов в несколько европейских стран, включая Италию. В прошлом месяце она пригласила группу из 100 российских военных для помощи в усилиях по дезинфекции. Военные грузовики, с которыми они прибыли, были украшены надписью: «Из России с любовью».

В то же время, по мнению издания, такая помощь может быть связана с какими-то ответными ожиданиями или иметь «скрытые мотивы». Так, газета La Repubblica утверждала, что в Ломбардии итальянским чиновникам приходилось держать российских экспертов подальше от тех домов престарелых, которые располагались слишком близко к авиабазе с американским ядерным оружием.

В письме Эрдоган намекает на то, что Турция надеется получить от США в обмен на помощь. Среди прочего Анкара рассчитывает на международные экономические реформы, улучшение торговых отношений и сотрудничество в ближневосточных конфликтах. Оправдаются ли эти ожидания, станет известно через несколько месяцев. Но, по крайней мере, в некоторых местах стратегия Турции уже работает, подчёркивает The Times.

«Когда люди видят приземляющиеся самолеты, то для них не имеет значения, что на борту каждого всего лишь один поддон. Они видят, что Турция помогает нам, тогда как ЕС от нас отвернулся», — рассуждает аналитик из Сараево Аднан Хаскич.