WSJ: Помпео рассказал о весомых доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

Государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что у спецслужб есть «весомые доказательства» того, что коронавирус был создан в лаборатории китайской Ухани, пишет The Wall Street Journal. Ранее сотрудники разведки рассказали, что продолжают расследовать происхождение вируса, который привёл к пандемии.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что видел «огромные доказательства» того, что вызвавший пандемию коронавирус возник в китайской лаборатории, сообщает The Wall Street Journal.

«Могу вам сказать, что есть значительное количество доказательств, что это (вирус. — ИноТВ) пришло из лаборатории Ухани», — заявил Помпео в новостной программе телеканала ABC. Он отказался рассказать о них подробнее, объяснив, что ему это не позволено. Издание отмечает, что ранее госсекретарь высказывался более осторожно и подчёркивал, что пока неизвестно, откуда именно начал распространяться вирус: из лаборатории или с рынка.

В эфире Fox News Дональд Трамп высказал предположение, что Китай попытался скрыть информацию из-за стыда. «Я думаю, они совершили ужасную ошибку и не хотели это признать», — считает президент. На вопрос о лаборатории Ухани глава государства обещал предоставить «очень обстоятельный доклад», что, как считает правительство, произошло в Ухани на самом деле. По его словам, это будет «исчерпывающее» расследование.

Как напоминает американская газета, на прошлой неделе сотрудники разведки заявили, что продолжают расследование о возникновении вируса. В четверг президент Трамп подтвердил, что видел разведданные, подтверждающие искусственное происхождение вируса, но отказался раскрывать детали.

Китай неоднократно отрицал любые связи между вспышкой COVID-19 и лабораторией. До сих пор не опубликованы никакие доказательства, которые смогли бы подтвердить эти слухи, однако в США они часто фигурируют в обсуждениях кризиса. Коронавирусом заболело уже более миллиона жителей страны, а 61 тыс. стали жертвами новой болезни. Эксперты из Америки и других стран обвиняют Китай в том, что он поздно оповестил их о вспышке, а Трамп и его союзники часто критикуют Пекин, отвечая на вопрос о собственных действиях, пишет The Wall Street Journal.