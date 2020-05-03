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Independent: западные спецслужбы заподозрили Китай в намеренном сокрытии информации о COVID-19

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Разведывательный союз Five eyes («Пять глаз»), включающий США, Британию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, утверждает, что Пекин «намерено прятал или уничтожал доказательства» о вспышке коронавируса. По их оценке, ещё в конце прошлого года китайские власти знали, что болезнь представляет опасность для человека, но продолжали скрывать эту информацию, передаёт The Independent.
Independent: западные спецслужбы заподозрили Китай в намеренном сокрытии информации о COVID-19
Reuters

Китайское правительство «намерено прятало или уничтожало доказательства» об изначальной вспышке коронавируса. Такое утверждение содержится в докладе западных спецслужб, просочившемся в СМИ, пишет The Independent. 

Документ показывает, как Пекин поначалу отрицал, что болезнь может передаваться от человека человеку. Медиков, которые пытались предупредить о вспышке, заставляли замолчать или они «исчезали». Китайские власти заблокировали международным организациям доступ в Ухань, где возникло заболевание, и отказывались предоставить живые образцы вируса иностранным учёным, пытающимся найти вакцину.
 
Участники разведывательного союза Five eyes («Пять глаз»), включающий США, Британию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, делятся информацией о COVID-19, но не ведут совместной операции по этому вопросу. При этом американские спецслужбы проводят расследование по приказу Дональда Трампа, который требует от Поднебесной выплаты компенсации за то, что её «халатность» якобы привела к распространению пандемии.  
 
Документ, о котором первым сообщило австралийское издание The Daily Telegraph, хронологически расписывает, как Китай «шёл на обман» и «цензурировал» новости об эпидемии. Согласно ему, свидетельства об опасности вируса для человека существовали ещё в декабре, но Пекин подтвердил этот важный факт только 20 января.
 
Вместе с тем значительная часть информации, содержащейся в докладе, уже находится в открытом доступе. Он также не подтверждает заявление Трампа о том, что болезнь возникла в научной лаборатории Ухани, обращает внимание The Independent.
 
В то же время документ указывает на то, что ключевые сотрудники Уханьского института вирусологии ранее работали и стажировались в австралийских государственных лаборатория, где они исследовали патогены живых летучих мышей в рамках продолжающей партнёрства с Китайской академией наук. Если верить докладу, работа группы в лаборатории в Ухане включала поиск образцов заболевания в пещере в провинции Юньнань и синтез коронавируса летучей мыши, который невозможно излечить.
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Independent Великобритания Европа
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