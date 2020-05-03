Independent: западные спецслужбы заподозрили Китай в намеренном сокрытии информации о COVID-19

Разведывательный союз Five eyes («Пять глаз»), включающий США, Британию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, утверждает, что Пекин «намерено прятал или уничтожал доказательства» о вспышке коронавируса. По их оценке, ещё в конце прошлого года китайские власти знали, что болезнь представляет опасность для человека, но продолжали скрывать эту информацию, передаёт The Independent.

Китайское правительство «намерено прятало или уничтожало доказательства» об изначальной вспышке коронавируса. Такое утверждение содержится в докладе западных спецслужб, просочившемся в СМИ, пишет The Independent.

Документ показывает, как Пекин поначалу отрицал, что болезнь может передаваться от человека человеку. Медиков, которые пытались предупредить о вспышке, заставляли замолчать или они «исчезали». Китайские власти заблокировали международным организациям доступ в Ухань, где возникло заболевание, и отказывались предоставить живые образцы вируса иностранным учёным, пытающимся найти вакцину.

Участники разведывательного союза Five eyes («Пять глаз»), включающий США, Британию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, делятся информацией о COVID-19, но не ведут совместной операции по этому вопросу. При этом американские спецслужбы проводят расследование по приказу Дональда Трампа, который требует от Поднебесной выплаты компенсации за то, что её «халатность» якобы привела к распространению пандемии.

Документ, о котором первым сообщило австралийское издание The Daily Telegraph, хронологически расписывает, как Китай «шёл на обман» и «цензурировал» новости об эпидемии. Согласно ему, свидетельства об опасности вируса для человека существовали ещё в декабре, но Пекин подтвердил этот важный факт только 20 января.

Вместе с тем значительная часть информации, содержащейся в докладе, уже находится в открытом доступе. Он также не подтверждает заявление Трампа о том, что болезнь возникла в научной лаборатории Ухани, обращает внимание The Independent.

В то же время документ указывает на то, что ключевые сотрудники Уханьского института вирусологии ранее работали и стажировались в австралийских государственных лаборатория, где они исследовали патогены живых летучих мышей в рамках продолжающей партнёрства с Китайской академией наук. Если верить докладу, работа группы в лаборатории в Ухане включала поиск образцов заболевания в пещере в провинции Юньнань и синтез коронавируса летучей мыши, который невозможно излечить.