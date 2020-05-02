Коллективизм и деглобализация: обозреватель Telegraph рассказал, каким видит мир после пандемии

Со времён Аристотеля известно, что люди — социальные животные, и никакая чума, никакая война, никакая катастрофа, какой бы ужасной она ни была, никогда не изменят этого, пишет журналист The Daily Telegraph Алистер Хис.

Бабушки и дедушки ждут не дождутся, когда смогут обнять своих внуков. Молодым людям не терпится сходить повеселиться. А кто-то хочет путешествовать, ходить по ресторанам и наслаждаться жизнью.

Тем не менее, суровая реальность такова, что при всей нашей склонности к общению и жажде нового жизненного опыта, мы не ценили ту жизнь, которая была у нас до коронавируса. Эта болезнь глубоко изменит наш образ жизни, уверен автор. Масштабы опустошительных последствий, вызванных коронавирусом и самоизоляцией, теперь становятся всё более очевидными. После подобных потрясений развитие цивилизации всегда претерпевает определённый сдвиг.

В Великобритании от COVID-19 уже погибли как минимум 45 тысяч человек. Причём «коронавирус — это марафонец, а не спринтер», отмечается в статье. На то, чтобы дать полную оценку его последствий, уйдут годы.

После коронавируса «новой нормой» станет более мрачный, более осторожный, более бедный и менее оптимистичный мир, отмечает автор. Этот мир будет одновременно более коллективистским, с государством, находящимся в квазипостоянном состоянии боеготовности «военного времени», с патерналистским общественным здравоохранением и культурой ношения масок, с большим объёмом обмена данными. Однако при этом мир также станет более индивидуалистическим, поскольку люди и семьи стремятся расширять сферу своей автономии, чтобы защитить себя от внешнего мира. Разделения труда будет меньше. При этом мы будем больше экономить.

Вновь вернётся неприятие рисков, а ипохондрия станет неотъемлемой частью политической психологии. В случае серьёзной эпидемии гриппа или любого нового вируса, наподобие SARS, MERS или Эболы, будут применяться строгие меры социального дистанцирования.

Каждой компании и каждой семье придётся беспокоиться о том, что в любой момент может остановиться экономика, могут быть прекращены поездки за рубеж. И даже если самоизоляция будет проходит более гладко благодаря более высокой готовности государства, усилению потенциала страны и избавлению от бесполезной бюрократии, её последствия будут носить ослабляющий характер.

Психологически люди поймут, что нас так же, как и наших средневековых предков, могут поразить болезни, что существуют пределы для прогресса и науки, даже если те в конечном итоге нас спасут. Мы внезапно поймём несостоятельность цивилизации. Материализм будет играть более важную роль, потому что мы станем беднее, но одновременно и менее важную роль, потому что у нас теперь сложилось более чёткое представление о смерти и о роли случайности.

Всё это, в свою очередь, скажется на наших ценностях. В такие моменты люди либо обращаются к консервативным ценностям, либо идут в противоположном направлении.

Границы вернутся. Их закрытие больше не будет просто теоретической вероятностью: впервые после Второй мировой войны будет существовать постоянный шанс того, что свободно покинуть страну вновь станет невозможно.

Гражданство, вид на жительство и географическая близость будут значить больше. Обязательно произойдёт некоторая деглобализация, не в последнюю очередь потому, что государства захотят производить внутри страны гораздо больше средств индивидуальной защиты и лекарств. К сожалению, протекционизм — это первая реакция на любой кризис.

Независимо от политики Британии, некоторые иммигранты, особенно низкооплачиваемые, самозанятые работники, могут покинуть страну уже в краткосрочной перспективе, отдав предпочтение безопасному пребыванию в своей собственной стране. И чистый коэффициент миграции может даже временно стать отрицательным.

В то же время безработица вернётся, что станет серьёзным ударом по молодым людям, привыкшим к полной занятости. А это, в свою очередь, может стать питательной почвой для нового популизма.

Кроме того, пострадает экологическое движение: основное внимание будет уделяться осязаемым кризисам, таким как пандемия, резистентность к антибиотикам или распространение ядерного оружия, а также стоимость жизни и проблема рабочих мест.

Но стоимость ведения бизнеса все равно взлетит. Фирмы будут экономить деньги на офисных помещениях, так как уже всё больше людей постоянно работают из дома.

А если ещё больше людей смогут работать удалённо, то десятки тысяч начнут перебираться подальше от крупных городов, чтобы наслаждаться более дешёвыми, более просторными домами с садами и свободными комнатами.

«Это лишь некоторые из моих прогнозов. Не вызывает сомнений то, что последние несколько лет до коронавируса были золотой эпохой, и всё же по глупости мы никогда не понимали, насколько хорошо нам тогда было», — подытоживает свою статью журналист The Daily Telegraph Алистер Хис.