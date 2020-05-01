CNN: в борьбе с коронавирусом другим странам нужно брать пример с Новой Зеландии

Новой Зеландии удалось эффективно справиться с коронавирусом за несколько недель благодаря комплексу мер, с которыми другие страны опоздали, передаёт CNN. И хотя пока режим изоляции продолжается и большинству людей рекомендовано оставаться дома, другим странам есть чему поучиться у Новой Зеландии.

За несколько недель карантина Новая Зеландия достигла своей амбициозной цели и избавилась от коронавируса. Как передает CNN, минувший понедельник стал последним днём строгого пятинедельного карантина четвёртого уровня, который премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала «строжайшими ограничениями в современной истории страны». Со вторника 400 тыс. новозеландцев вернулись на работу — и экономика страны заработала на 75%.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в Новой Зеландии зарегистрировано 1472 подтверждённых и вероятных случаев коронавируса и 19 смертей. Как заявило во вторник Министерство здравоохранения, 1214 человек выздоровело — и это 82% от всех заболевших. Многие радуются успехам Новой Зеландии, но Ардерн призывает не терять бдительности.

«Из этого леса мы пока не выбрались. Третий уровень — это своего рода послеоперационный покой, и сейчас нам предстоит оценить, сработали ли те невероятные меры, которые приняли новозеландцы», — заявила она на пресс-конференции.

Ключ к новозеландскому успеху — это подход: быстрая реакция, обширное тестирование и упор на настоящую науку. Поэтому, передаёт CNN, другим странам есть чему поучиться.

Как и во многих других странах, новозеландские модели предсказывали тяжёлые последствия, если не предпринимать вообще никаких шагов. Но в отличие от других новозеландские власти отреагировали без промедления. 14 марта Ардерн объявила двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну. На тот момент это была одна из самых жёстких мер в мире, хотя случаев в стране было выявлено всего шесть.

Когда 19 марта Ардерн запретила въезд в страну иностранцам, их было 28. А когда 23 марта Ардерн объявила режим изоляции, больных было всего 102 — и ни единого смертельного исхода.

«Избежать наихудшего сценария помогли решительные и своевременные меры», — заявила Ардерн.

Для этого у Новой Зеландии был свой резон. Как объяснила Ардерн на пресс-конференции 14 марта, Новая Зеландия — исходная точка для множества маршрутов на острова Тихого океана, поэтому страна несёт ответственность и за безопасность соседей тоже. Но решительные меры стали благом и для самих новозеландцев.

Хотя Новую Зеландию уже приводят как пример успешной стратегии против коронавируса, до возвращения к нормальной жизни ещё далеко.

Несмотря на ранний успех Новой Зеландии, режим изоляции продолжается, и большинству людей рекомендовано оставаться дома.

Ардерн отметила, что борьба с коронавирусной инфекцией будет продолжаться до тех пор, пока не появится вакцина. И, как и в других странах, Новой Зеландии предстоят экономические трудности.

Особенно тяжело пострадал туризм — одна из ключевых отраслей новозеландской экономики. Иностранным гражданам въезд в страну по-прежнему запрещён, и любой новозеландец по прибытии обязан отбыть двухнедельный карантин. Обсуждается открытие границ между Новой Зеландией и Австралией, но никаких официальных заявлений пока не поступало. Даже при благоприятном исходе казначейство Новой Зеландии предсказывает, что безработица грозит достигнуть 13%.