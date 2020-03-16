Independent: в ВМС Британии оставили на службе членов белой националистической группировки

ВМС Великобритании позволили членам белой националистической группы остаться на службе, пишет The Independent.

Как поясняет издание, речь идёт о двух моряках Майке Линтоне и Кеннете Маккорте: им не только разрешили остаться в рядах военно-морских сил, но их даже не подвергли дисциплинарному взысканию за членство во всеевропейской группировке Generation Identity.

Эта организация проповедует теорию «великого замещения», которая стала ключевым вдохновляющим элементом для бойни в мечетях Крайстчёрча и для других подобных терактов.

Работавший под прикрытием журналист рассказал о том, что оба матроса служили на военно-морской базе в Плимуте, где, как они считали, их соратники придерживались аналогичных взглядов.

Как утверждал журналист, в то время Линтон был региональным организатором Generation Identity на юго-западе Англии, а Маккорт был одним из его новобранцев.

После того как в августе прошлого года история о них была опубликована, ВМС Британии пообещали провести расследование, но, как выяснила газета The Independent, военнослужащих даже не подвергли дисциплинарному взысканию.

Дело рассматривалось «в административном порядке», и мужчины не были привлечены к военному суду.

Как напоминает издание, группировка Generation Identity призывает к «ремиграции» мусульман из Европы и распространяет теорию заговора, утверждающую, что белых людей уничтожают.

Теория «великого замещения» обязана своим названием одноимённому манифесту, опубликованному Брентоном Таррантом до расстрела мусульман в новозеландском городе Крайстчёрч. Причём, как отмечает издание, эта бойня сама по себе послужила причиной ряда других террористических атак.

В сентябре прошлого года на брифинге британская полиция заявила, что ультраправый терроризм является самой быстрорастущей угрозой в Великобритании, и упомянула Generation Identity в числе группировок, способных вдохновить людей на теракты. Однако, как отмечает издание, эта организация до сих пор в Британии не запрещена.

В статье также указывается, что в конце прошлого года после ссоры выступавших на конференции спикеров Generation Identity переименовала себя в Identitarian Movement.