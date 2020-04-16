BFM TV: новозеландский кабмин сократит свои зарплаты в знак солидарности с гражданами

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и министры её правительства на полгода снизят свои зарплаты на 20% в знак солидарности с гражданами, попавшими в трудное положение из-за коронавируса, пишет BFM TV. При этом, как заверила Ардерн, такая мера затронет только руководящие должности и не скажется на зарплате госслужащих, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Министры в Новой Зеландии сократят себе зарплаты на 20% в знак солидарности с жителями страны, которые пострадали от экономических последствий коронавируса, сообщает BFM TV.

Во вторник премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что она и её кабмин на полгода сократят себе зарплаты на 20% в знак солидарности с жителями страны, которые пострадали от экономических последствий коронавируса, сообщает BFM TV.

Как рассказывает издание, глава Лейбористской партии ежегодно получает 470 тыс. новозеландских долларов (€260 тыс.), поэтому такое решение обойдётся ей примерно в €26 тыс. «Само по себе это не перевернёт общую ситуацию с финансами, но здесь речь идёт о руководящей роли, — объяснила Ардерн журналистам. — Это наш способ признать вклад, который сейчас вносят многочисленные новозеландцы».

По словам главы правительства, зарплата наиболее высокопоставленных чиновников страны также уменьшится, однако такие меры не коснутся большинства сотрудников на госслужбе. «Многие сотрудники на госслужбе — это занятые в жизненно важной деятельности сотрудники, на передовой, такие как медсестры, полицейские, специалисты в области здравоохранения, — приводит слова Джасинды Ардерн французская газета. — Мы не оправдываем снижение зарплат».

BFM TV отмечает, что правительство Новой Зеландии ввело общий карантин на четыре недели, чтобы сдержать распространение COVID-19. Сейчас в стране с населением в 5 млн жителей заражена тысяча человек, а девять стали жертвами коронавируса. Карантин парализовал экономику государства и приведёт к серьёзным последствиям для экономического роста и трудоустройства.