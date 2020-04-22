Bloomberg: богатые американцы спасаются от пандемии и её последствий в подземных бункерах

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ABC News: «радикальные» меры против COVID-19 вызвали протесты по всей Америке ABC News
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Решетников не ожидает «отскока» российской экономики после эпидемии
Российская экономика будет постепенно восстанавливаться после эпидемии коронавируса, «отскока» не будет. Об этом в эфире Первого канала заявил министр экономического развития Максим Решетников.
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Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет.
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Карасёв не опасается, что футбольные судьи потеряют форму во время карантина
Российский футбольный судья Сергей Карасёв выразил мнение, что приостановка сезона из-за пандемии коронавируса не сильно скажется на физических кондициях его коллег.
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Сенат США одобрил пакет поддержки экономики на сумму $484 млрд
Американский сенат принял пакет поддержки экономики страны объёмом $484 млрд в связи с пандемией коронавируса.
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Жена хоккеиста Мелешко: у мужа поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние
Надежда Мелешко, супруга белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко, у которого обнаружили коронавирус, рассказала о состоянии своего мужа.
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Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
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Федерер признался, что не форсирует процесс восстановления после травмы
Теннисист Роджер Федерер высказался о своём восстановлении после травмы колена.
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Заболевший коронавирусом хоккеист Мелешко рассказал о матче с Лукашенко
Бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Дмитрий Мелешко прокомментировал информацию о заражении коронавирусом.
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В Словакии одобрили меры по ослаблению карантина
В Словакии одобрили меры по ослаблению карантина, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции. Например, с 22 апреля в стране можно будет заниматься спортом на стадионе и покупать продукты на рынке.
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В США число случаев коронавируса превысило 810 тысяч
В Соединённых Штатах число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 814 587.
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Минспорт начнёт восстанавливать тренировочный процесс атлетов после прохождения пика пандемии
Министерство спорта России намерено начать восстановление тренировочной деятельности спортсменов поле прохождения пика пандемии коронавируса.
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Гончар: удивляет и умиляет, когда спортсмены говорят о политике
Знаменитый в недавнем прошлом российский хоккеист Сергей Гончар скептически оценил уровень компетенции спортсменов по части политики.
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В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без пропусков
В Московской области водители грузовых транспортных средств смогут ездить с 22:00 до 06:00 без цифровых пропусков.
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СМИ: Дважды перенесённый ЧЕ по тяжёлой атлетике может пройти в Москве осенью
Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике может состояться в Москве в период с 31 октября по 8 ноября.
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NYT: Трамп намерен приостановить выдачу грин-карт
Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 21 апреля, объявит, что США приостанавливают выдачу грин-карт — постоянных видов на жительство. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Защитник «Челси» оплатил питание берлинским медикам
Игрок лондонского «Челси» Антонио Рюдигер взял на себя оплату трёхмесячного питания ряда сотрудников госпиталя в Берлине, где он появился на свет в 1993 году.
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В ВОЗ оценили ситуацию с распространением коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы» оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
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Рассказов объяснил, почему сорвался его переход в «Аугсбург»
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов признался, что к нему проявлял интерес немецкий «Аугсбург».
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В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки
Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба столицы по коронавирусу в Telegram-канале.
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Евсеев высказался о возможности когда-нибудь тренировать «Локомотив» или сборную России
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о целях, которые преследует в работе наставника.
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В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету
Командир экипажа МКС-62 и ТПК «Союз МС-15» космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка принял участие в эксперименте «Созвездие», направленном на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС на специализированном тренажёре «Выход-2».
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Кириленко назвал утопической идею убрать государственную поддержку из спорта
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает невозможным полное отсутствие государственной поддержки в отечественном спорте
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Воробьёв допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» допустил продление режима самоизоляции в регионе на майские праздники.
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В Госдуме рассказали про закон о создании Единого федерального информационного реестра
Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал законопроект о создании Единого федерального информационного реестра (ЕФИР).
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Орлов: первый месяц хоккея после паузы будет ужасным
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов считает, что игрокам Национальной хоккейной лиги понадобится время, чтобы прийти в форму после карантина, вызванного пандемией коронавируса.
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Эксперты заявили о возросшем количестве мошеннических звонков во время режима самоизоляции
Доля вызовов с подозрением на мошенничество выросла на треть во время режима самоизоляции в России.
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В Карелии планируют ускорить темпы расселения аварийного жилья
Фонд развития ЖКХ выделит дополнительные средства для ускорения расселения аварийного жилья в Карелии.
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Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
Административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии.
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Кержаков: я боялся переходить в ПСЖ
Экс-футболист сборной России Александр Кержаков вспомнил, как отказал французскому ПСЖ.
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В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от COVID-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Шахматист Непомнящий одержал первую победу на онлайн-турнире
Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл француза Максима Вашье-Лаграва на онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational.
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Правительство готовит новые меры поддержки экономики
Правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.
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В Ассоциации российских банков прокомментировали ситуацию с кредитными каникулами
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал ситуацию с кредитными каникулами.
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Власти Пермского края прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением
Министр образования Пермского края Раиса Кассина прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.
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Алексей Волин оценил перспективы цифровых пропусков
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин оценил перспективы цифровых пропусков.
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В Ленобласти задержали членов банды, скрывавшихся с 2015 года
В Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.
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В Тверскую область планируют поставить 70 новых аппаратов ИВЛ в первой половине мая
В Тверскую область планируют поставить 70 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких в первой половине мая.
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В Курганской области расширили список граждан, которые должны уходить на карантин
В Курганской области расширили перечень граждан, которые должны уходить на карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.
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Губернатор Ставрополья поручил улучшить информирование населения о ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил улучшить информирование населения о ситуации с коронавирусом.
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В Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции
Жительница Кетовского района предстанет перед судом за нарушение режима обязательной двухнедельной самоизоляции после возвращения из Москвы, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Курганской области.
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Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.
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Главный пульмонолог Минздрава оценил тестирование на антитела к коронавирусу
Главный пульмонолог Минздрава член-корреспондент РАН профессор Сергей Авдеев оценил тестирование на антитела к коронавирусу.
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Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру. Об этом пишет РИА Новости.
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Во Франции за сутки скончался 531 человек с коронавирусом
Во Франции за сутки скончался 531 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Источник: 23 хоккеиста белорусского «Немана» заразились коронавирусом
В белорусском «Немане» произошла вспышка коронавирусной инфекции у хоккеистов основного и юношеского составов.
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Глава Подмосковья оценил соблюдение режима самоизоляции в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что, согласно статистике, абсолютное большинство жителей Подмосковья соблюдают режим самоизоляции.
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Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
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В Нидерландах запретили матчи профессиональных футбольных команд до 1 сентября
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на специальной пресс-конференции объявил, что профессионального футбола в стране не будет вплоть до 1 сентября.
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В Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без пропуска
В Москве за сутки выявили 250 тыс. автомобилистов, которые передвигались по столице без пропуска. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта столицы.