WSJ: диагноз Мишустина ставит под вопрос планы по отмене карантинных мер в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин временно сложил свои полномочия, сообщив о том, что его тест на коронавирус дал положительный результат, пишет The Wall Street Journal. Об этом он заявил в ходе общения по видеосвязи с российским президентом Владимиром Путиным.

Таким образом Мишустин стал очередным главой правительства, заразившимся этой болезнью, отмечается в статье. Исполнять его обязанности теперь будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как напоминает издание, Мишустин занимал премьерское кресло с того самого момента, как его предшественник Дмитрий Медведев неожиданно ушёл в отставку в январе этого года.

По мнению экспертов, Россия лишь сейчас приближается к пику заболеваний. В четверг в стране был зарегистрирован очередной рекордный показатель по числу заболевших — 7099 человек. Общее число инфицированных уже составляет более 100 тыс. человек, а умерших — более тысячи.

Диагноз, поставленный 54-летнему премьеру, ставит под вопрос планы по отмене карантинных мер с 12 мая, подчёркивает издание.

Как и другим странам, российскому правительству в настоящий момент приходится балансировать между обеспечением общественного здравоохранения и восстановлением экономики, которая пострадала как от карантина, так и от снижения цен на нефть.

Путин и Мишустин в ходе общения по видеосвязи в очередной раз обратились к россиянам с призывом оставаться дома во время майских праздников. С начала апреля российский президент проводит совещания по видеосвязи, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди членов правительства, пишет The Wall Street Journal.