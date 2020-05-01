WSJ: диагноз Мишустина ставит под вопрос планы по отмене карантинных мер в России

Михаил Мишустин временно сложил с себя полномочия премьер-министра России из-за диагностированного у него коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, болезнь главы правительства ставит под вопрос планы российских властей по снятию карантинных мер с 12 мая.
Премьер-министр России Михаил Мишустин временно сложил свои полномочия, сообщив о том, что его тест на коронавирус дал положительный результат, пишет The Wall Street Journal. Об этом он заявил в ходе общения по видеосвязи с российским президентом Владимиром Путиным.
Таким образом Мишустин стал очередным главой правительства, заразившимся этой болезнью, отмечается в статье. Исполнять его обязанности теперь будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Как напоминает издание, Мишустин занимал премьерское кресло с того самого момента, как его предшественник Дмитрий Медведев неожиданно ушёл в отставку в январе этого года.
По мнению экспертов, Россия лишь сейчас приближается к пику заболеваний. В четверг в стране был зарегистрирован очередной рекордный показатель по числу заболевших — 7099 человек. Общее число инфицированных уже составляет более 100 тыс. человек, а умерших — более тысячи.
Диагноз, поставленный 54-летнему премьеру, ставит под вопрос планы по отмене карантинных мер с 12 мая, подчёркивает издание.
Как и другим странам, российскому правительству в настоящий момент приходится балансировать между обеспечением общественного здравоохранения и восстановлением экономики, которая пострадала как от карантина, так и от снижения цен на нефть.
Путин и Мишустин в ходе общения по видеосвязи в очередной раз обратились к россиянам с призывом оставаться дома во время майских праздников. С начала апреля российский президент проводит совещания по видеосвязи, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди членов правительства, пишет The Wall Street Journal.
Большинство российских граждан планируют провести майские праздники дома либо на даче, соблюдая режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта стопкоронавирус.рф.
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