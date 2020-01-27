South China Morning Post Оригинал

SCMP: цель конституционной реформы Путина — передать власть в стиле Дэн Сяопина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По мнению обозревателей South China Morning Post, конституционная реформа, предложенная Владимиром Путиным, — это попытка осуществить «контролируемую передачу власти, а вовсе не сохранить эту власть». У мотивов Путина авторы статьи наблюдают «отчётливый китайский привкус»: когда-то похожим образом оставил власть и китайский лидер Дэн Сяопин.
SCMP: цель конституционной реформы Путина — передать власть в стиле Дэн Сяопина
Reuters

В России существует «популярная шутка» о том, что «родителей, страну и президента не выбирают», пишут в статье для South China Morning Post обозреватели Эмилиан Кавальски и Николас Росс Смит. Ежегодное послание президента Путина, с которым он выступил в этом месяце и объявил о подготовке крупной конституционной реформы, «как бы подтвердило правдивость этой шутки», подчёркивается в статье.

Эта реформа многим наблюдателям кажется «слабо завуалированной попыткой сохранить власть» и после 2024 года, когда срок полномочий действующего президента должен завершиться, поясняют авторы: «С учётом того, что Путин и прежде вносил изменения в Конституцию, позволившие ему в 2012 году вернуться на третий срок, который раньше был запрещён основным законом, сегодня мало кто верит ему на слово, что вполне естественно — хотя предложенные им реформы носят позитивный характер, по крайней мере, на бумаге».

Предложенные Путиным поправки к Конституции нацелены на укрепление роли парламента и премьер-министра, а также на расширение полномочий Государственного совета, который он учредил ещё в 2000 году, в самом начале своего президентства, пишут авторы South China Morning Post. Госсовет является консультативным органом при президенте и занимается самыми важными делами государства. Одна из самых популярных версий гласит, что неожиданные конституционные реформы являются попыткой заложить основы для перехода Путина в 2024 году с президентской должности на пост премьер-министра — но согласно другой не менее популярной теории, эти изменения призваны помочь ему закрепиться на должности главы Госсовета, чтобы «править страной из-за кулис», подчёркивается в статье.

В целом большинство наблюдателей рассматривают эти реформы как «продолжение многолетнего путинского проекта по укреплению собственных позиций и позиций России», отмечают обозреватели. Но если присмотреться пристальнее и проанализировать то, что касается Госсовета, можно обнаружить совершенно иные мотивы, «причём с отчётливым китайским привкусом», полагают авторы: «Конституционная реформа на самом деле может быть началом формирования Путиным концепции контролируемой передачи власти, а вовсе не способом эту власть сохранить. Иными словами, речь идёт о сохранении путинского наследия, которое даст ему достаточно политических рычагов влияния, чтобы воздействовать на курс российской политики».

Заняв должность руководителя Госсовета, Путин, по сути дела, станет верховным правителем России и своего рода «отцом нации», который не занимается повседневным управлением страной, но твёрдо прокладывает её политический курс, поясняют авторы статьи. Причём для китайских обозревателей такое предположение не кажется чем-то странным и диковинным, учитывая, что подобным образом поступил в своё время Дэн Сяопина, говорится в статье: хотя он с 1992 года уже не занимал пост руководителя страны и формально не управлял Китаем, однако назначенный им в качестве преемника Цзян Цзэминь неизменно проводил его линию.

По мнению авторов, для Путина такой вариант тоже «вполне приемлем», поскольку он прекрасно понимает, что история «далеко не всегда добра к руководителям, правящим твёрдой рукой». Поэтому пример Дэн Сяопина может стать «весьма привлекательным пенсионным планом» и для российского лидера, подчёркивается в статье. Причём Путин в этом случае станет уже не первым лидером на постсоветском пространстве, который выбирает «план с китайской спецификой», пишут обозреватели: «В прошлом году примеру Дэна последовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отошедший от активной политики. Наверное, Путина воодушевила та относительная лёгкость, с которой Назарбаев передал власть».

Интересен и вопрос о том, кто может стать «путинским Цзян Цзэминем» в случае использования подобного сценария, отмечают авторы. По их мнению, кандидатура бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, который когда-то занимал даже пост президента, не кажется подходящей, поскольку именно его обвиняют в тех «многочисленных непопулярных решениях» российского правительства, которые были приняты в последние годы. А новый премьер-министр Михаил Мишустин мало кому известен и не обладает существенным политическим капиталом, поэтому его назначение тоже больше похож на «временную меру», пока Путин не найдёт постоянную замену, говорится в статье.

В качестве других кандидатов, которых некоторые наблюдатели прочат в «преемники Путину», называют также министра обороны России Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и даже московского мэра Сергея Собянина. Но поскольку Путин «неизменно господствует в политике России» на протяжении последних двух десятилетий, то в настоящий момент «на скамейке запасных» ощущается явный дефицит харизматичных руководителей, подчёркивается в статье. «Наверное, именно этим объясняется восхищение простых россиян новым украинским президентом Владимиром Зеленским. Он позволяет увидеть, каким может быть молодой, энергичный и харизматичный лидер России», пишут авторы статьи.

В любом случае, предстоящие четыре года будут «очень интересными», поскольку путинские планы для России наверняка начнут обретать некую «конкретную форму», прогнозируют авторы. «Но независимо от того, что произойдёт, и последует ли Россия китайскому примеру, мудрость русского юмора никто не сможет оспорить. Трудно себе представить, что российские граждане смогут в ближайшее время выбирать своего президента», — подытоживают Эмилиан Кавальски и Николас Росс Смит в статье для South China Morning Post.

 

 

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