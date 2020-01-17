Süddeutsche Zeitung: Медведев вышел из тандема, не оправдав надежды либералов

На бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева либералы возлагали когда-то большие надежды, поскольку он казался «более обходительным и открытым, чем Путин», пишет Süddeutsche Zeitung. Но вскоре Путин «снова стал господствующим президентом, а Медведев остался блёклым премьером», сохраняя лояльность главе «тандема» — и его уход с поста премьера тоже вряд ли изменит политику Кремля, подчёркивается в статье.

В 2008 году, когда спустя два президентских срока Владимир Путин по закону не мог больше выдвигать свою кандидатуру, в Кремле оказался Дмитрий Медведев — и более 11 лет они проработали в «тандеме», напоминает Süddeutsche Zeitung. Когда Медведеву «позволили занять самый высокий пост» в пирамиде российской власти, либералы в России и на Западе даже начали возлагать большие надежды на этого молодого политика, который «казался более обходительным и открытым, чем Путин», отмечается в статье: «Он осмелился на перезагрузку российско-американских отношений с Бараком Обамой и постоянно говорил о реформах в России».



Кроме того, представители российского среднего класса всерьёз когда-то надеялись, что Медведев «будет не просто держать место для Путина, но и сам поборется за второй срок», пишет Süddeutsche Zeitung. Однако этого не произошло. А последующие «рокировки» в верхах стали вызывать у россиян и его прежних сторонников на Западе всё больше разочарования, говорится в статье, способствуя росту оппозиционных настроений в стране.



Когда Медведев занял пост премьер-министра, ему не удалось добиться популярности среди населения, поясняет автор: «Путин снова стал господствующим президентом, а Медведев остался блёклым премьером. Российские политологи начали регулярно делать прогнозы, когда же уйдёт Медведев». Учитывая всё это, он продержался на посту главы правительства удивительно долго, подчёркивается в статье.



Премьер-министр собирался развивать в России «креативность и конкуренцию», но ему не очень-то это удавалось, пишет Süddeutsche Zeitung. Предлагаемые им реформы также не обрадовали большинство россиян. Кроме того, Медведев не смог изменить экономическую структуру таким образом, чтобы существенно снизить зависимость России от экспорта энергетических ресурсов, говорится в статье: «Влияние государства на российскую экономику не уменьшилось, а наоборот возросло».



При этом Медведев сам периодически вредил своему имиджу спорными инициативами и высказываниями, отмечает автор. Например, когда несколько лет назад одна пенсионерка пожаловалась ему на стеснённые условия и сказала, что её пенсии просто не хватает на жизнь, глава российского правительства заявил ей в ответ: «Денег нет, но вы держитесь». А учителю, который сетовал, что педагоги в России мало зарабатывают, Медведев возразил, что желающие зарабатывать деньги должны заниматься бизнесом. «Эти слова подняли в социальных сетях бурю насмешек», — говорится в статье.



Заявления российского оппозиционера Алексея Навального, который обвинил Медведева в тайном владении целой «империей роскоши» в России и за рубежом, тоже негативно отразились на образе премьер-министра, пишет Süddeutsche Zeitung. Медведев опроверг все обвинения, но его популярность продолжала падать, отмечает автор: «С другой стороны, Медведев снова и снова выступал ключевой фигурой, которая принимала критику на себя и сдерживала её в адрес президента Путина».



«И вот Медведев вышел из тандема. В России этого ожидали уже не первый год», — отмечает Süddeutsche Zeitung. В последнее время наблюдатели пытались строить догадки о том, сможет ли Медведев ещё раз занять пост президента в 2024 году, когда Путину по Конституции придётся уйти, однако теперь такая возможность выглядит маловероятной, говорится в статье.



Но продержавшись восемь лет на посту премьер-министра, даже после отставки Медведев не уходит из политики, поясняет автор: «Путин сделал его своим заместителем во влиятельном Совете безопасности, где Медведеву предстоит заняться такими ключевыми сферами, как безопасность и оборона». История их знакомства и сотрудничества относится ещё к временам совместной работы в мэрии Санкт-Петербурга, напоминает Süddeutsche Zeitung: «И если когда-то многие предполагали, что Медведев может стать конкурентом Путина в качестве нового президента, который реализует собственные амбиции, то смена постов это опровергла. Лояльность — одно из самых ценных качеств в политике для Путина».



После отставки с поста главы правительства Медведеву предстоит заняться решением новой сложной задачи, подчёркивается в статье. В качестве председателя «Единой России» он должен подготовить эту партию к парламентским выборам, которые пройдут уже в следующем году. И сделать это ему будет непросто, поскольку популярность правящей партии в России сейчас довольно низкая, заключает Süddeutsche Zeitung.