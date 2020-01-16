Focus объяснил причины перестановок в Кремле

За последними действиями главы Кремля Владимира Путина проглядывается чёткий план, пишет Focus. Он готовится к уходу с поста главы государства, и при этом хочет ограничить в полномочиях своего преемника. Сам же он, возможно, метит на пост премьер-министра или даже главы Союзного государства России и Белоруссии, не исключают эксперты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку, сообщает Focus. Об этом он сообщил главе Кремля Владимиру Путину после его послания Федеральному собранию, в котором тот предложил внести в Конституцию страны ряд поправок. У президента должна быть возможность «принять все необходимые меры», объяснил своё решение премьер.

Формально Путин не входит в правительство, так что он остаётся в кресле главы государства, поясняет издание. Часть его реформ направлена на то, чтобы предоставить парламенту и главе правительства больше власти, урезав при этом полномочия президента. В качестве преемника на место Медведева Путин предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Впрочем, его кандидатуру ещё должен одобрить парламент, но наблюдатели считают, что это будет всего лишь формальностью.

Путин поблагодарил Медведева за проделанную работу на посту главы правительства, а также министров, попросив их продолжить свою работу до назначения нового кабинета. С точки зрения экспертов, за всеми этими действиями проглядывается чёткий план главы Кремля. «Он хочет убедиться, что сможет остаться «Королём-Солнцем», — считает эксперт по России из Германского общества внешней политики (DGAP) в Берлине Сара Пагунг. «С помощью некоторых крупных и маленьких изменений в конституции Путин хочет убедиться, что власть президента в будущем будет ограничена. Это ясно указывает на то, что он готовится к своему уходу с поста президента».

В будущем не глава государства, а Дума будет назначать правительство, объясняет эксперт. Также президент не сможет назначать глав важных служб безопасности. «Не важно, кто станет преемником Путина, у него не будет той полноты власти, которая есть у него», — объясняет Пагунг. По её мнению, не исключено, что Путин метит на пост премьер-министра, а, возможно, и главы Союзного Государства России и Белоруссии. Для него это была бы идеальная позиция, считает эксперт.